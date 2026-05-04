El plazo fijo, a pesar de estar entregando rendimientos por debajo del 2% mensual, sigue siendo una de las inversiones más populares en Argentina.
Nuevo plazo fijo con cambios: cuánto se puede ganar con $1.500.000 en un mes
Los principales bancos decidieron modificar la tasa de interés del plazo fijo. Conocé cuánto podés ganar con $1.500.000 en 30 días
Esto no es casualidad, ya que el plazo fijo es también una de las inversiones más seguras y una de las pocas en donde los ahorros no tienen ninguna posibilidad de perderse.
Eso, sumado al hecho de que son muy fáciles de hacer, ya sea desde la entidad bancaria o desde un dispositivo electrónico, hace de esta inversión una de las más elegidas por los argentinos.
Atrás quedaron los tiempos en los que llegó a entregar hasta 133% de tasa de interés anual. En la actualidad, ningún plazo fijo supera el 20%, pero eso no ha hecho que deje de ser elegido.
¿Cuánto gano si invierto $1.500.000 en un plazo fijo 30 días?
Para un ahorrista que coloca $1.500.000 en un plazo fijo a 30 días, el rendimiento varía según la tasa que aplique cada entidad. Bajo una tasa promedio actual, estos son los números:
- Capital invertido: $1.500.000
- Intereses ganados en 30 días: $22.808,22 (calculado con una TNA del 18,5% correspondiente al Banco Nación).
- Total al vencimiento: $1.522.808,22
Tasas de plazo fijo hoy: banco por banco
Según el relevamiento actualizado de este viernes 24 de abril, estas son las tasas de referencia para el inicio de la jornada del miércoles:
- Banco Macro: 19%
- Banco Nación: 18,5%
- Banco Hipotecario: 19%
- Provincia de Buenos Aires: 21,5%
- ICBC Argentina: 18,8%
- Banco Credicoop: 17,5%
- BBVA Argentina: 18,75%
- Galicia: 18,25%
- Banco Ciudad: 18%
- Santander Argentina: 15%