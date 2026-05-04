Nuevo plazo fijo con cambios: cuánto se puede ganar con $1.500.000 en un mes

Esto no es casualidad, ya que el plazo fijo es también una de las inversiones más seguras y una de las pocas en donde los ahorros no tienen ninguna posibilidad de perderse.

Eso, sumado al hecho de que son muy fáciles de hacer, ya sea desde la entidad bancaria o desde un dispositivo electrónico, hace de esta inversión una de las más elegidas por los argentinos.