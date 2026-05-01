Nuevo plazo fijo: cuánto gano con $9.000.000 en 30 días

Sin embargo, también es cierto que los bancos cada vez ofrecen un menor rendimiento para este tipo de operaciones y en las últimas semanas han demostrado que apuestan por una baja en la inflación y por eso han reducido la tasa de interés del plazo fijo en dos ocasiones en los últimos 30 días.

En la actualidad, ninguna entidad bancaria ofrece más del 2% de rendimiento mensual. De hecho, ninguno ofrece más del 20% anual, lo que sin duda afecta las ganancias que pueden obtener los ahorristas y provoca que solo aquellos que no tienen conocimientos económicos para otros tipos de inversiones prefieran el plazo fijo sin dudarlo.