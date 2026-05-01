El plazo fijo es la inversión favorita de miles de argentinos que tienen sus ahorros en los bancos. Esto no es ninguna casualidad, ya que se trata de una operación sin riesgo alguno para el dinero depositado y que, desde el principio, se sabe cuánto se va a ganar.
Nuevo plazo fijo: cuánto gano con $9.000.000 en 30 días
Los principales bancos decidieron modificar la tasa de interés del plazo fijo y afectaron así a los ahorristas que apuestan por esta inversión
Sin embargo, también es cierto que los bancos cada vez ofrecen un menor rendimiento para este tipo de operaciones y en las últimas semanas han demostrado que apuestan por una baja en la inflación y por eso han reducido la tasa de interés del plazo fijo en dos ocasiones en los últimos 30 días.
En la actualidad, ninguna entidad bancaria ofrece más del 2% de rendimiento mensual. De hecho, ninguno ofrece más del 20% anual, lo que sin duda afecta las ganancias que pueden obtener los ahorristas y provoca que solo aquellos que no tienen conocimientos económicos para otros tipos de inversiones prefieran el plazo fijo sin dudarlo.
Más allá de todas estas reducciones, sigue siendo la inversión más utilizada en Argentina.
¿Cuánto gano si invierto $9.000.000 a 30 días?
Para un ahorrista que coloca $9.000.000 en un plazo fijo a 30 días, el rendimiento varía según la tasa que aplique cada entidad. Bajo una tasa promedio actual, estos son los números:
- Capital invertido: $9.000.000
- Intereses ganados en 30 días: $136.849,32 (calculado con una TNA del 18,5% correspondiente al Banco Nación).
- Total al vencimiento: $9.136.849,32
Tasas de plazo fijo hoy: banco por banco
Según el relevamiento actualizado de este viernes 24 de abril, estas son las tasas de referencia para el inicio de la jornada del miércoles:
- Banco Macro: 19%
- Banco Nación: 18,5%
- Banco Hipotecario: 19%
- Provincia de Buenos Aires: 21,5%
- ICBC Argentina: 18,8%
- Banco Credicoop: 17,5%
- BBVA Argentina: 18,75%
- Galicia: 18,25%
- Banco Ciudad: 18%
- Santander Argentina: 15%