Una vez más, los bancos más importantes de Argentina decidieron cambiar la tasa de interés de cada plazo fijo y con ello afectaron la ganancia que puede obtener cada ahorrista con este tipo de inversión.
Nuevo cambio en el plazo fijo: Cuánto se puede ganar con $8.000.000 en 30 días
Los principales bancos de Argentina implementaron nuevos cambios en la tasa de interés del plazo fijo, afectando el rendimiento de este tipo de depósitos
La medida de los bancos fue nuevamente hacia abajo, por lo que aquellos que invierten sus ahorros en plazo fijo tendrán una menor ganancia que el mes pasado.
Si bien, algunos bancos aún no han retocado el rendimiento de sus depósitos, se espera que lo hagan en los próximos días, ya que el Banco Nación fue uno de los primeros en disminuir la tasa de rendimiento para plazos fijos a 30 días, llevándola de un 19% anual a un 18,50%.
Plazo fijo: cuánto ofrece cada banco
En los últimos días, los bancos volvieron a reducir el porcentaje de ganancia que pueden obtener los ahorristas con un plazo fijo. Esto ha ido en consonancia con la política económica impuesta por el Banco Central desde que asumió Javier Milei la presidencia.
De hecho, antes de la asunción de Milei, el porcentaje de la tasa de interés que ofrecía cada banco para sus plazos fijos llegó a superar el 100% anual en los depósitos a 30 días, mientras que en la actualidad, ninguno supera el 21,5%
Estos son los porcentajes de tasa de interés que ofrece cada banco para el plazo fijo a 30 días:
- Banco Macro: 21,5%
- Banco Nación: 19%
- Banco Hipotecario: 19%
- Provincia de Buenos Aires: 21,5%
- ICBC Argentina: 19,75%
- Banco Credicoop: 18,5%
- BBVA Argentina: 18,75%
- Galicia: 18,25%
- Banco Ciudad: 19%
- Santander Argentina: 15%
Cuánto se puede ganar con un plazo fijo de $8.000.000
Si una persona dispusiera de $8.000.000 y quisiera establecer un plazo fijo en el Banco Nación, uno de los que tiene la mayor cantidad de clientes, primero deberá evaluar por cuánto tiempo desea establecerlo.
En el caso de que se decidiera por un plazo fijo a 30 días y lo hiciera desde su computadora o teléfono, con un depósito de $8.000.000 habrá ganado en un mes una suma total de $121.643,84.