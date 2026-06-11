Cómo se llaman las hebras o "hilitos" de la banana y qué beneficios tienen

Por eso se separan en finos filamentos y cumplen una labor. Son similares a los vasos sanguíneos de las personas, porque básicamente transportan nutrientes y moléculas para que esa fruta se desarrolle en plenitud.

Beneficios de comer las hebras de la banana y por qué no hay que sacarlas

La banana es una fruta que se come en cualquier momento del día, como desayuno o incluso como postre después de una comida. Su sabor dulce hace que sea uno de los aperitivos más elegidos para controlar el hambre entre las comidas y comer saludable.

pelar banana Comer estos filamentos no tienen ninguna consecuencia grave para la salud. Foto Canva

Si bien es consumida en la mayoría de los países latinoamericanos, pocas personas son las que conocen sobre los beneficios que aportan sus hebras o floemas: Entre los más conocidos tenemos:

Son comestibles y especialmente nutritivos.

Contienen calcio, potasio, magnesio, vitamina B6, vitamina C, fibra.

No cambian el sabor de la banana en sí.

Ten en cuenta que más allá de sus beneficios y que es una parte natural de la fruta, si alguna vez encuentras una fruta de estas sin esas hebras, es raro en plantas naturales; de acuerdo a especialistas, una banana sin floemas puede indicar alteración genética.