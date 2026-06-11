Cómo se llaman las hebras o "hilitos" de la banana y qué beneficios tienen

Lo primero que hacen las personas cuando pelean una banana es sacarle las hebras que traen en su interior, sin saber cuál es su nombre o por qué son buenas para la salud y cuántos beneficios esconden en una simple "tirita".
A todos nos ha pasado que en el momento de pelar una banana en cualquier momento del día, aparecen los famosos hilitos tan largos, pegajosos y quizá molestos. Sin embargo, muchos se preguntan si sacarlos o no, pero pocos sobre su nombre y beneficios. Te evitamos analizarlo demasiado y te lo contamos.
Cómo se llaman las hebras o "hilitos" de la banana
Botánicamente, esos hilitos presentes en las bananas son hebras de floema, el tejido vascular que transporta azúcares y nutrientes desde las hojas del árbol hacia el fruto en desarrollo. Al madurar la banana y pelarla, esas fibras se hacen visibles porque su textura se distingue de la pulpa blanda.
Por eso se separan en finos filamentos y cumplen una labor. Son similares a los vasos sanguíneos de las personas, porque básicamente transportan nutrientes y moléculas para que esa fruta se desarrolle en plenitud.
Beneficios de comer las hebras de la banana y por qué no hay que sacarlas
La banana es una fruta que se come en cualquier momento del día, como desayuno o incluso como postre después de una comida. Su sabor dulce hace que sea uno de los aperitivos más elegidos para controlar el hambre entre las comidas y comer saludable.
Si bien es consumida en la mayoría de los países latinoamericanos, pocas personas son las que conocen sobre los beneficios que aportan sus hebras o floemas: Entre los más conocidos tenemos:
- Son comestibles y especialmente nutritivos.
- Contienen calcio, potasio, magnesio, vitamina B6, vitamina C, fibra.
- No cambian el sabor de la banana en sí.
Ten en cuenta que más allá de sus beneficios y que es una parte natural de la fruta, si alguna vez encuentras una fruta de estas sin esas hebras, es raro en plantas naturales; de acuerdo a especialistas, una banana sin floemas puede indicar alteración genética.