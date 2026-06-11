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Cómo se llaman las hebras o "hilitos" de la banana y qué beneficios tienen

Muchas son las personas que le sacan el hilito de la banana, pero pocas se preguntan por su nombre y por los beneficios que tienen

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
Cómo se llaman las hebras o hilitos de la banana y qué beneficios tienen. Foto Canva

Cómo se llaman las hebras o "hilitos" de la banana y qué beneficios tienen. Foto Canva

Lo primero que hacen las personas cuando pelean una banana es sacarle las hebras que traen en su interior, sin saber cuál es su nombre o por qué son buenas para la salud y cuántos beneficios esconden en una simple "tirita".

A todos nos ha pasado que en el momento de pelar una banana en cualquier momento del día, aparecen los famosos hilitos tan largos, pegajosos y quizá molestos. Sin embargo, muchos se preguntan si sacarlos o no, pero pocos sobre su nombre y beneficios. Te evitamos analizarlo demasiado y te lo contamos.

Cómo se llaman las hebras o "hilitos" de la banana

hebra o floemas de banana
Una de las características de los plátanos al pelarlos son sus “hilillos”. Estos hilos o hebras se denominan paquetes de floema. Foto El Debate

Una de las características de los plátanos al pelarlos son sus “hilillos”. Estos hilos o hebras se denominan paquetes de floema. Foto El Debate

Botánicamente, esos hilitos presentes en las bananas son hebras de floema, el tejido vascular que transporta azúcares y nutrientes desde las hojas del árbol hacia el fruto en desarrollo. Al madurar la banana y pelarla, esas fibras se hacen visibles porque su textura se distingue de la pulpa blanda.

Por eso se separan en finos filamentos y cumplen una labor. Son similares a los vasos sanguíneos de las personas, porque básicamente transportan nutrientes y moléculas para que esa fruta se desarrolle en plenitud.

Beneficios de comer las hebras de la banana y por qué no hay que sacarlas

La banana es una fruta que se come en cualquier momento del día, como desayuno o incluso como postre después de una comida. Su sabor dulce hace que sea uno de los aperitivos más elegidos para controlar el hambre entre las comidas y comer saludable.

pelar banana
Comer estos filamentos no tienen ninguna consecuencia grave para la salud. Foto Canva

Comer estos filamentos no tienen ninguna consecuencia grave para la salud. Foto Canva

Si bien es consumida en la mayoría de los países latinoamericanos, pocas personas son las que conocen sobre los beneficios que aportan sus hebras o floemas: Entre los más conocidos tenemos:

  • Son comestibles y especialmente nutritivos.
  • Contienen calcio, potasio, magnesio, vitamina B6, vitamina C, fibra.
  • No cambian el sabor de la banana en sí.

Ten en cuenta que más allá de sus beneficios y que es una parte natural de la fruta, si alguna vez encuentras una fruta de estas sin esas hebras, es raro en plantas naturales; de acuerdo a especialistas, una banana sin floemas puede indicar alteración genética.

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