La banana más cara de la historia: la consideran "arte" y se vendió por más de 6 millones de dólares

La millonaria subasta reaviva el debate sobre la naturaleza del arte y su valor en la sociedad contemporánea. Pues esta pieza, que consiste en una simple banana pegada a una pared, fue vendida por una asombrosa cifra lo que la convierte en "la banana más cara del mundo" y además, es tema de central en muchas discusiones sobre lo que realmente constituye una obra de arte.

obra de arte la banana mas cara del mundo siendo comida por su comprador Su comprador advirtió que se iba a comer la obra de arte. Foto Página 12

El comprador, Justin Sun, un emprendedor en el ámbito de las criptomonedas, describió a Comedian como "un fenómeno cultural" que simboliza un puente entre el mundo del arte, los memes y la comunidad cripto. Además, declaró su intención de comerse la banana como parte de una experiencia artística única (y lo hizo), honrando así su lugar en la historia del arte y la cultura popular destacando con este gesto el carácter efímero de la obra.

Por su lado el autor, declaró que esta "obra" no es una broma, sino un comentario crítico sobre lo que valoramos en el arte. Su elección de un objeto cotidiano como una banana habla sobre la fugacidad del arte y cómo este puede ser percibido como un simple objeto de consumo.