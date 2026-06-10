Una banana pegada a la pared es la más cara en la historia del mundo y genera debate, ya que esta debe ser reemplazada cada semana. Este caso sin duda genera debate sobre lo que realmente es una auténtica obra de arte.
La forma en que se establece el valor en el mundo del arte, sus obras y como puede ser retratado o manipulado actualmente es un tema sensible. ¿Quién se hubiera imaginado que una banana, una cinta y una pared se considerarían una reliquia millonaria del arte? Su comprador, Justin Sun, lo cree.
La banana más cara de la historia: la consideran "arte" y se vendió por más de 6 millones de dólares
“Comedian”, es la denominación de la banana pegada a la pared que dividió al mundo del arte en el año 2019, presentada por el artista conceptual Maurizio Cattelan en la feria Art Basel de Miami. Hace un tiempo fue subastada por 6,2 millones de dólares en Nueva York.
La millonaria subasta reaviva el debate sobre la naturaleza del arte y su valor en la sociedad contemporánea. Pues esta pieza, que consiste en una simple banana pegada a una pared, fue vendida por una asombrosa cifra lo que la convierte en "la banana más cara del mundo" y además, es tema de central en muchas discusiones sobre lo que realmente constituye una obra de arte.
El comprador, Justin Sun, un emprendedor en el ámbito de las criptomonedas, describió a Comedian como "un fenómeno cultural" que simboliza un puente entre el mundo del arte, los memes y la comunidad cripto. Además, declaró su intención de comerse la banana como parte de una experiencia artística única (y lo hizo), honrando así su lugar en la historia del arte y la cultura popular destacando con este gesto el carácter efímero de la obra.
Por su lado el autor, declaró que esta "obra" no es una broma, sino un comentario crítico sobre lo que valoramos en el arte. Su elección de un objeto cotidiano como una banana habla sobre la fugacidad del arte y cómo este puede ser percibido como un simple objeto de consumo.