El truco que funciona para guardar las bananas y que se conserven frescas por una semana

La banana es una de las frutas más nobles que existen. No solamente posee propiedades que hacen muy bien al cuerpo, sino que es una de las más sabrosas y por eso les gusta tanto a los niños y es tan recomendada por los médicos. Sin embargo, posee un problema y es el de cómo conservarla para que siga fresca e incluso siga viéndose amarilla después de una semana.
De la familia de los frutos que hacen muy bien, la banana es perfecta para evitar calambres y otro tipo de dolores musculares o de huesos, pero a nadie le gusta cuando las bananas se ponen negras y comienzan a volverse cremosas con el paso de los días. Sin embargo, hay un truco que realmente funciona y que ayuda a tenerlas perfectas por más días.
El truco para conservar las bananas y que duren más tiempo
Con la banana pasa diferente a otras frutas. Pareciera que uno las compra y se comienzan a poner negras inmediatamente y a volverse cremosas. Es casi tragicómico que eso ocurra. Cuando eso sucede, se pierde el riesgo de que la fruta pierda parte de las propiedades que la hacen tan beneficiosa para la salud.
Por eso mismo, uno de los trucos de cocina que mejor funcionan es comprar la banana e inmediatamente cortarla, guardándolas en recipientes pequeños. De esa manera, se puede conservar fresca por varios días y no madurar de más.
Por qué hay que consumir bananas
Las bananas son perfectas para la salud, ya que afectan positivamente en varios aspectos de la salud. Por ejemplo:
- Dan energía: al ser ricas en carbohidratos, son ideales antes o después de hacer ejercicios
- Salud cardiovascular: El ser ricas en potasio y magnesio ayuda a controlar la presión arterial
- Digestión: es una fruta que nutre la flora intestinal y previene el estreñimiento
- Mejora el estado de ánimo: también ayuda a relajarse y dormir mejor
- Aporta el buen funcionamiento del sistema nervioso
En pocas palabras
- Truco para bananas: Cortar las bananas y guardarlas en recipientes pequeños para conservarlas frescas por más días.
- Beneficios: Las bananas aportan energía, ayudan a la salud cardiovascular y mejoran la digestión y el estado de ánimo.
- Propiedades: Son ricas en potasio y magnesio, esenciales para el buen funcionamiento del sistema nervioso y la presión arterial.