El truco que funciona para guardar las bananas y que se conserven frescas por una semana

De la familia de los frutos que hacen muy bien, la banana es perfecta para evitar calambres y otro tipo de dolores musculares o de huesos, pero a nadie le gusta cuando las bananas se ponen negras y comienzan a volverse cremosas con el paso de los días. Sin embargo, hay un truco que realmente funciona y que ayuda a tenerlas perfectas por más días.

El truco para conservar las bananas y que duren más tiempo

Con la banana pasa diferente a otras frutas. Pareciera que uno las compra y se comienzan a poner negras inmediatamente y a volverse cremosas. Es casi tragicómico que eso ocurra. Cuando eso sucede, se pierde el riesgo de que la fruta pierda parte de las propiedades que la hacen tan beneficiosa para la salud.