Reciclaje: no tirés las cáscaras de banana, guardalas y aprovecha estos maravillosos beneficios para el hogar

Lo que comúnmente consideramos un residuo destinado al tacho de basura es, en realidad, un recurso biológico con un potencial sorprendente. Al terminar de consumir una banana, la mayoría de las personas tiramos la cáscara, desconociendo todos los beneficios que tiene para el hogar. A continuación, te contaré algunos trucos que deberás poner en práctica una vez reciclado este tesoro orgánico.
Reciclar cáscaras de banana: los mejores trucos caseros para hacer en casa
Los residuos orgánicos, aunque cueste creerlo, son un tesoro del reciclaje. Así como en ocasiones anteriores te conté cómo reutilizar el café, hoy profundizaremos esta temática y aprenderás a poner en práctica distintos trucos con cáscaras de banana.
Uno de los mejores usos que podemos darles a las cáscaras de esta fruta es para limpiar y sacarle brillo a distintos materiales. Su composición fibrosa y los aceites naturales la convierten en un abrillantador ecológico excepcional, siendo clave para pulir artículos de cuero.
Al frotar suavemente la superficie de zapatos, cinturones o bolsos, los restos de la fruta actúan como un acondicionador que devuelve el lustre sin necesidad de recurrir a productos químicos. El proceso se completa simplemente pasando un paño seco o una servilleta de papel para retirar cualquier exceso orgánico que la piel puede dejar en la superficie.
Este poder de limpieza se extiende también a los metales preciosos. Al colocar trozos de cáscara de la fruta en una procesadora con un chorrito de agua lograremos una pasta abrasiva que después nos permitirá eliminar el aspecto opaco de la plata y también de cubiertos metálicos. Como en el truco anterior, deberás pasar un paño o servilleta para retirar los excesos de la piel.
Por otro lado, tras reciclar las cáscaras de banana también podremos poner en práctica un truco para acelerar la maduración de frutas y verduras. El secreto reside en el etileno, un gas natural que dicha fruta emite en grandes cantidades y que actúa como una hormona vegetal aceleradora. Si tenés una palta sin madurar, bastará con colocarla en una bolsa de papel junto a trozos de cáscara durante 24 horas.