Reciclaje: no tirés las cáscaras de banana, guardalas y aprovecha estos maravillosos beneficios para el hogar

Al frotar suavemente la superficie de zapatos, cinturones o bolsos, los restos de la fruta actúan como un acondicionador que devuelve el lustre sin necesidad de recurrir a productos químicos. El proceso se completa simplemente pasando un paño seco o una servilleta de papel para retirar cualquier exceso orgánico que la piel puede dejar en la superficie.

Este poder de limpieza se extiende también a los metales preciosos. Al colocar trozos de cáscara de la fruta en una procesadora con un chorrito de agua lograremos una pasta abrasiva que después nos permitirá eliminar el aspecto opaco de la plata y también de cubiertos metálicos. Como en el truco anterior, deberás pasar un paño o servilleta para retirar los excesos de la piel.

cascaras de banana Conocé cómo reutilizar las cáscaras de banana.

Por otro lado, tras reciclar las cáscaras de banana también podremos poner en práctica un truco para acelerar la maduración de frutas y verduras. El secreto reside en el etileno, un gas natural que dicha fruta emite en grandes cantidades y que actúa como una hormona vegetal aceleradora. Si tenés una palta sin madurar, bastará con colocarla en una bolsa de papel junto a trozos de cáscara durante 24 horas.