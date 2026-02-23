Reciclaje: no tirés los restos de café, guardalos y transformalos en estas maravillosas ideas para el hogar

En consecuencia, si esperás a acumular bastante café y recién después comenzar a poner en práctica los siguientes trucos, tendrás que volcar los granos en una fuente y luego llevar al horno precalentado. Cocinar por 5 minutos o hasta que el café se seque en su totalidad. Una vez que se enfríe, guardar en frascos o en bolsas de papel para luego usarlo en las tareas hogareñas.

café Así podrás darle otro uso al café.

Hecha esta salvedad de reciclaje de café, pasaremos a conocer las tres actividades en las cuáles podemos reutilizar los granos que quedan en la cafetera:

Abono

El café es un fertilizante excepcional, especialmente para aquellas plantas que disfrutan de suelos con cierta acidez, como las rosas, las hortensias o incluso los tomates. Su alto aporte de nitrógeno no solo nutre la tierra, sino que mejora notablemente la oxigenación del suelo.

Para utilizarlo, basta con esparcir los restos secos directamente sobre la base de tus macetas o canteros. Un beneficio extra es su capacidad protectora: la textura granulosa y el aroma intenso actúan como una barrera natural contra hormigas, caracoles y babosas.

cafe plantas El café es un aliado para las plantas del jardín.

Desodorizante

El café tiene una estructura porosa capaz de absorber partículas de olor. Gracias a su nitrógeno, es extremadamente eficiente para neutralizar el azufre en el aire. En la heladera podrás colocar un frasco abierto al fondo de los estantes. Notarás que absorbe los aromas de comida fuerte de manera mucho más efectiva que el bicarbonato, por ejemplo.

Además, también podemos usar sus propiedades en la piel. Después de picar cebolla o ajo, frotá tus manos con un poco de café húmedo y enjuagá. El olor desaparecerá de inmediato, dejando una sensación de limpieza profunda.

cafe reciclaje Reciclaje: descubrí cómo reutilizar el café.

Exfoliante

Finalmente, los granos son un exfoliante perfecto para remover células muertas de la piel. Además, la cafeína estimula la circulación sanguínea, lo que genera un efecto reafirmante en la cutis, combatiendo los signos de vejez.

Para este truco, tendrás que mezclar media taza de granos de café con un chorrito de aceite de oliva. Frotar en la piel luego de una ducha y dejar que absorba bien. Retirar el exceso con un poco de algodón.