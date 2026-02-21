El afortunado que tenga cáscaras de pepino en casa, tiene un tesoro en sus manos: por qué y para qué sirven

Además, su textura y composición permiten reutilizarla de múltiples formas sin necesidad de procesos complicados.

Para qué sirven las cáscaras de pepino

Hoy en día, gracias al reciclaje, podemos darle una segunda vida a cualquier objeto que tengamos en casa. Y muchas veces no es necesario tener experiencia o elementos refinados, si no, conciencia En la sección de hoy te proponemos reutilizar las cáscaras de verduras o frutas.

cascara de pepino (2) Las cáscaras de pepino tienen muchos beneficios.

Gracias a su efecto refrescante e hidratante, las cáscaras pueden aplicarse directamente sobre el rostro para aliviar irritaciones leves, reducir inflamación y aportar frescura. Son ideales después de la exposición al sol. Incluso, si el pepino está bien lavado, su cáscara puede incorporarse en batidos o jugos para sumar fibra y nutrientes.

El interior de la cáscara puede utilizarse también para frotar superficies de acero inoxidable, griferías o utensilios de cocina. Ayuda a remover manchas leves y aporta brillo sin químicos agresivos.

Además, picadas y colocadas en la tierra aportan nutrientes y materia orgánica. También pueden hervirse para crear un “té” natural que fortalece las plantas del jardín o las macetas.

En huertas caseras por ejemplo, las cáscaras distribuidas alrededor de las plantas pueden ayudar a mantener alejadas algunas plagas pequeñas gracias a sus compuestos naturales.