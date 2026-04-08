8 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $4.086.983,25

483 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $20.307,99

LA SEGUNDA

03 - 15 - 31 - 33 - 34 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.865.473.924)

12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.724.655,50

938 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $10.457,10

REVANCHA

12 - 18 - 24 - 31 - 36 - 40

POZO VACANTE 6 aciertos ($1.136.508.926)

SIEMPRE SALE

00 - 08 - 12 - 23 - 32 - 36

66 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $4.445.707,09

21 de Buenos Aires, 9 de Capital Federal, 7 de Santa Fe, 6 de Entre Ríos, 5 de Mendoza, 5 de Córdoba, 3 de Corrientes, 2 de Salta, 2 de Chubut, 2 de San Luis, 2 de San Juan, 1 de Neuquén, 1 de La Pampa,

POZO EXTRA

01 - 03 - 12 - 15 - 16 - 18 - 24 - 31 - 32 - 33 - 34 - 36 - 40 - 44 - 45

382 ganadores con 6 aciertos (cada uno cobrará $405.759,16)

quini 6 sorteo resultados ganadores 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3363 del miércoles 8 de abril.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: