El Quini 6 realiza este miércoles 27 de mayo de 2026 el sorteo 3377, para saber cuáles son los ganadores de las cinco modalidades. A continuación todos los resultados y los ganadores del juego más popular de la Caja de Asistencia Social de Santa Fe.
Quini 6: los resultados del sorteo 3377 del miércoles 27 de mayo
- TRADICIONAL
00 - 04 - 07 - 08 - 40 - 45
POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)
12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.585.349
916 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $10.160,76
- LA SEGUNDA
08 - 09 - 13 - 23 - 33 - 45
POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)
71 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $436.960,39
2.671 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $3.484,56
- REVANCHA
03 - 06 - 09 - 15 - 28 - 43
1 GANADOR 6 aciertos (cobrará $600.000.000)
Agencia 000921-000 (Paraná, Entre Ríos)
- SIEMPRE SALE
14 - 23 - 26 - 27 - 30 - 37
14 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $19.894.843,93
(5 de Buenos Aires, 4 de Santa Fe, 3 de Córdoba, 2 de Santiago del Estero)
- POZO EXTRA
00 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 13 - 15 - 23 - 28 - 33 - 40 - 43 - 45
770 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $201.298,70
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.
El Quini 6 se sortea los:
- Miércoles a las 21.15
- Domingos a las 21.15