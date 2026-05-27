Quini 6: los resultados del sorteo 3377 del miércoles 27 de mayo

TRADICIONAL

00 - 04 - 07 - 08 - 40 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)

12 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $2.585.349

916 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $10.160,76

LA SEGUNDA

08 - 09 - 13 - 23 - 33 - 45

POZO VACANTE 6 aciertos ($780.000.000)

71 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $436.960,39

2.671 ganadores con 4 aciertos, cada uno cobrará $3.484,56

REVANCHA

03 - 06 - 09 - 15 - 28 - 43

1 GANADOR 6 aciertos (cobrará $600.000.000)

Agencia 000921-000 (Paraná, Entre Ríos)

SIEMPRE SALE

14 - 23 - 26 - 27 - 30 - 37

14 ganadores con 5 aciertos, cada uno cobrará $19.894.843,93

(5 de Buenos Aires, 4 de Santa Fe, 3 de Córdoba, 2 de Santiago del Estero)

POZO EXTRA

00 - 03 - 04 - 06 - 07 - 08 - 09 - 13 - 15 - 23 - 28 - 33 - 40 - 43 - 45

770 ganadores con 6 aciertos, cada uno cobrará $201.298,70

quini 6 resultados sorteo ganadores 1 Quini 6: los resultados del sorteo 3377 del miércoles 27 de mayo.

¿Cómo jugar al Quini 6?

Para jugar el Quini 6, los participantes de este opular juego de azar deben seleccionar seis números entre 00 y 45. Una vez realizada la apuesta, hay que esperar a que se realice el sorteo, que se lleva a cabo dos veces por semana.

El Quini 6 se sortea los: