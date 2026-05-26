"No pude dormir", dijo el palmirense que vendió la boleta del Quini ganadora de más de $3.300 millones

agencia vendedora quini 6 ganador 3.300 millones La agencia en la que se vendió el Quini millonario es la número 464, de Palmira. Foto: Canal 7

"Las agencias venden ilusiones"

Oscar Montes de Oca, un palmirense muy querido por los vecinos, admitió que el rol de las agencias de quiniela "es vender ilusiones y a veces las ilusiones se hacen realidad, como en este caso".

El hombre contó que "me avisaron a la una de la mañana (del lunes) y no me pude dormir más. Recibí un montón de llamadas y hay muchos que quieren saber quién es él (o la) que ganó pero eso difícilmente se sepa. Mejor que sea así, por una cuestión de seguridad".

Se sabe que en estos casos de premios millonarios, quien posee el billete afortunado no se presenta a cobrar en la agencia en la que jugó sino que va directamente a la sede del Instituto Provincial de Juegos y Casinos

Al ganar semejante fortuna lo aconsejable es mantener el anonimato aunque en este caso quizás resulte difícil tomando en cuenta que Palmira es un distrito no muy grande de San Martín en que el mucha gente se conoce entre sí.

"Es mucho dinero, es una barbaridad, es uno de los premios más grandes que se ha otorgado en Argentina gracias al Quini", reflexionó Montes de Oca, propietario de la agencia número 464.

El comerciante expresó también su deseo de agradecer a las chicas que trabajan con él: "Rosana y Luci, y también a mi señora e hijos".

La comisión que cobran de un premio grande los agencieros es de 1%, lo que significaría para Montes de Oca algo más de $33 millones que, según explicó Oscar a cuanto medio de comunicación lo entrevistó "servirá para que hagamos un vieja con mi esposa".

agencia vendedor quini 6 ganador 3.300 millones Frente de la agencia "El Millòn", de avenida Libertador, de Palmira. Foto: Canal 7

Los resultados del sorteo 3.375 del Quini 6

Tradicional del Quini 6: 05 - 08 - 10 - 12 - 28 - 34. El pozo de $780.000.000 quedó vacante.

La Segunda del Quini 6: 11 - 14 - 20 - 35 - 39 - 43. El pozo de $780.000.000 quedó vacante.

Revancha: 08 - 12 - 15 - 18 - 21 - 36. El pozo de $3.310.683.208,20 tuvo dos ganadores con seis aciertos.

Siempre Sale: 00 - 07 - 21 - 25 - 29 - 35

Hubo 13 ganadores con cinco aciertos que se llevarán $32.625.198,69 cada uno.

Premio Extra: 05 - 08 - 10 - 11 - 12 - 14 - 15 - 18 - 20 - 21 - 28 - 34 - 35 - 36 - 39 - 43. El sorteo tuvo 1.350 ganadores, que recibirán $114.814,81.