La Justicia imputó a la cúpula de AYSAM por contaminación del agua con líquidos cloacales en Guaymallén

Técnicamente, se les atribuyeron dos delitos por los cuales ya quedaron en condiciones de defenderse.

1) Daño Agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público en concurso real con 2) Contaminación del agua de un modo peligroso para la salud.

Los fiscales penales adjuntos Pirrello y Quiroga avalaron la imputación judicial de Mingorance, Hernández y Cifuentes tomando como referencia la resolución 481 del Departamento General de Irrigación, fechada este mes.

Mingorance, tutular de AYSAM, fue notificado formalmente al mediodía del avance de la investigación.

Una de las claves: una resolución de Irrigación sobre AYSAM

El documento estableció sanción a Aysam y multa máxima histórica de $120 millones por graves vuelcos cloacales clandestinos en canales de riego de Los Corralitos.

Tras el análisis del cuadro de situación registrado en el cruce de las calles Severo del Castillo y 2 de Mayo, Irrigación determinó múltiples agravantes: daño ambiental comprobado, afectación a la infraestructura de riego y reiteración de la maniobra clandestina.

Estos fueron algunos de los elementos de prueba del Ministerio Público Fiscal para imputar a la cúpula directiva de AYSAM, que a primera hora de este martes había hecho saber que apelaría la sanción administrativa y multa en dinero impuesta por Irrigación.

Contaminación por agua servida en Los Corralitos, Guaymallén 2.jpeg La contaminación peligrosa del agua con líquidos cloacales que valió la imputación a AYSAM.

El daño al bien público y la contaminación peligrosa del agua

Las inspecciones de Irrigación realizadas en Los Corralitos determinaron que AYSAM destruyó "intencionalmente" una pared del Canal Vertientes Corralitos en Severo del Castillo esquina 2 de Mayo, donde los líquidos cloacales fluyen y circulan naturalmente desde hace más de 1 año.

Ése es el motivo por el cual el Ministerio Público atribuyó a la cúpula de AYSAM el delito Daño Agravado por ser ejecutado sobre un bien de uso público.

Que los líquidos cloacales fueran derivados al canal de riego en forma directa determinó, para la Justicia, la imputación por el segundo delito: contaminación del agua de un modo peligroso para la salud.