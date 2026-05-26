Quiénes eran los tres hermanos que murieron en un accidente: iban al velorio de otro hermano y no la contaron

Accidente en Corrientes: quiénes eran los fallecidos

Las tres personas que perdieron la vida en el trágico accidente, fueron identificadas por las autoridades como María Delia Sotelo (62 años, quien conducía el auto), Faustina Sotelo y Mario Donato Cáceres.

El drama del siniestro encierra un trasfondo aún más doloroso: las tres víctimas fatales eran hermanos y se encontraban viajando hacia la localidad de Santa Rosa para asistir al velatorio de otro hermano, quien había fallecido pocas horas antes por causas naturales.

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Cómo fue el accidente en corrientes

La tragedia ocurrió el viernes 23 de mayo cerca de las 19:50 horas. El escenario del choque fue el kilómetro 36 de la Ruta Nacional 118, a la altura de la localidad correntina de Colonia Tatacuá.

Por causas que los peritos accidentológicos de la Justicia aún intentan reconstruir, el Chevrolet Corsa en el que viajaban los tres hermanos, colisionó de frente y con extrema violencia contra un camión Scania con acoplado que circulaba en sentido contrario.

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Estado de los vehículos: producto de la altísima energía del impacto, el auto de menor porte quedó completamente destruido sobre la calzada, lo que provocó el deceso inmediato de sus tres ocupantes antes de que pudieran recibir asistencia médica.

de menor porte quedó completamente destruido sobre la calzada, lo que provocó el deceso inmediato de sus tres ocupantes antes de que pudieran recibir asistencia médica. El conductor del camión : el transporte de carga era manejado por un joven de 20 años identificado como Hugo Antúnez, quien resultó ileso.

: el transporte de carga era manejado por un joven de 20 años identificado como Hugo Antúnez, quien resultó ileso. Operativo y peritajes: las fuentes policiales, al mando del fiscal Carlos Daniel Lezcano, confirmaron que el control de alcoholemia realizado al camionero dio resultado negativo. Antúnez colaboró activamente en el lugar para que los bomberos pudieran remover los hierros del auto menor y rescatar los cuerpos. El operativo demandó varias horas y el corte total de la ruta.