Irrigación multó a AYSAM por $120 millones por un vertido de desechos cloacales clandestino

cloacas obras corralitos aysam No cesa el conflicto por las cloacas en Los Corralitos. Ahora, Irrigación multó a AYSAM. Foto: Municipalidad de Guaymallén

Desde AYSAM, a cargo de Humberto Mingorance, anticiparon que apelarán la medida.

Con esta multa, ya son 3 las que se acumulan por el conflicto generado en la intersección de Severo del Castillo y 2 de Mayo, de Los Corralitos, Guaymallén. Las otras dos fueron impuestas en agosto y octubre del año pasado y, juntas, suman otros $20 millones.

La multa de Irrigación por los líquidos cloacales en Los Corralitos

Según argumentó el organismo de Sergio Marinelli, la multa se originó tras constatarse –mediante inspecciones realizadas en marzo- que personal de AYSAM rompió a propósito la pared del cauce Ramo 12 del Canal Vertientes Corralitos, en la conflictuada esquina que une a Severo del Castillo con 2 de Mayo.

Esa acción –dice Irrigación- provocó que los desechos cloacales crudos fueran derivados directamente al canal de riego.

A la gravedad del asunto se le sumó que esa rotura descubierta en marzo se dio apenas unos días después de que esa misma pared hubiese sido reparada; por lo que Irrigación determinó que la conducta de AYSAM fue "reiterada, dolosa y agravada".

El organismo de control, además, puntualizó 4 agravantes:

Que el vertido fue clandestino, es decir, sin autorización previa

Que la rotura en sí constituye un daño a la obra pública hidráulica

Que si bien se advirtió la presencia de un equipo de coloración en el lugar, los análisis del laboratorio demostraron “ausencia de cloro residual” por lo que si hubo un intento de desinfección, este fue ineficaz

Y falta de gestión preventiva, porque al no pedir autorización, no se pudo alertar a los usuarios aguas abajo para proteger el uso agrícola y poblacional del agua

Las multas anteriores de Irrigación por las cloacas de Los Corralitos

Según confiaron desde Irrigación, la primera multa fue en agosto del año pasado. El conflicto había estallado y el organismo venía advirtiendo a AYSAM formalmente y dándole instrucciones precisas que, al parecer, ignoró. Lo que provocó la sanción.

Inspecciones realizadas en julio del 2025 comprobaron que la empresa de agua continuaba realizando "descargas regulares y casi cotidianas" al Colector Pescara ni pedir permiso cumpliendo los requisitos dispuestos.

Desborde cloacal en Corralitos.jpg La segunda multa de Irrigación fue por el desborde cloacal de julio del año pasado en la vía pública. Foto: Captura video Matias Pascualetti/ Radio Nihuil

“La situación respecto de los vuelcos es alarmante”, decía Irrigación en los argumentos de esa primera resolución; que acabó multando a AYSAM con $9.275.000 por incumplimientos administrativos y operativos.

La segunda multa llegó dos meses después: en octubre. Entonces, Marinelli halló a AYSAM “culpable” del vuelco de líquidos cloacales -del 25 de julio de 2025- en la vía pública, más precisamente, en la red cloacal ubicada en calles Severo del Castillo y 2 de Mayo.

La multa dispuesta por la resolución N° 1139 fue de $10.211.250.

Por la sanción actual de Irrigación, AYSAM tiene hasta mediados de la semana próxima para apelar ante el H. Consejo de Apelaciones. El ente prepara su defensa, mientras el escándalo cloacal suma capítulos.