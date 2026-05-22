Multa millonaria y denuncia penal. El Departamento General de Irrigación aplicó la sanción más severa a AYSAM (Aguas Mendocinas) por la “rotura deliberada” de la pared de un tramo del Canal Vertientes Corralitos; lo que provocó el vertido de efluentes cloacales sin ningún tipo de tratamiento al cauce de riego.
Irrigación multó a AYSAM por $120 millones por un vertido de desechos cloacales clandestino
En total, las multas acumuladas desde que comenzó el conflicto en Los Corralitos alcanzan los $140 millones. AYSAM peleará la sanción de Irrigación
La multa de 100.000 UFA (Unidades Fiscales de Agua) se formalizó mediante la resolución N° 481 del 11 de mayo. En pesos, equivale a $120 millones –cada UFA vale $1.200-. Irrigación aplicó la máxima sanción económica prevista porque calificó el hecho como de “extrema gravedad”.
Además de la sanción, se dio intervención a la Oficina Fiscal N° 2, Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente.
Desde AYSAM, a cargo de Humberto Mingorance, anticiparon que apelarán la medida.
Con esta multa, ya son 3 las que se acumulan por el conflicto generado en la intersección de Severo del Castillo y 2 de Mayo, de Los Corralitos, Guaymallén. Las otras dos fueron impuestas en agosto y octubre del año pasado y, juntas, suman otros $20 millones.
La multa de Irrigación por los líquidos cloacales en Los Corralitos
Según argumentó el organismo de Sergio Marinelli, la multa se originó tras constatarse –mediante inspecciones realizadas en marzo- que personal de AYSAM rompió a propósito la pared del cauce Ramo 12 del Canal Vertientes Corralitos, en la conflictuada esquina que une a Severo del Castillo con 2 de Mayo.
Esa acción –dice Irrigación- provocó que los desechos cloacales crudos fueran derivados directamente al canal de riego.
A la gravedad del asunto se le sumó que esa rotura descubierta en marzo se dio apenas unos días después de que esa misma pared hubiese sido reparada; por lo que Irrigación determinó que la conducta de AYSAM fue "reiterada, dolosa y agravada".
- El organismo de control, además, puntualizó 4 agravantes:
- Que el vertido fue clandestino, es decir, sin autorización previa
- Que la rotura en sí constituye un daño a la obra pública hidráulica
- Que si bien se advirtió la presencia de un equipo de coloración en el lugar, los análisis del laboratorio demostraron “ausencia de cloro residual” por lo que si hubo un intento de desinfección, este fue ineficaz
- Y falta de gestión preventiva, porque al no pedir autorización, no se pudo alertar a los usuarios aguas abajo para proteger el uso agrícola y poblacional del agua
Las multas anteriores de Irrigación por las cloacas de Los Corralitos
Según confiaron desde Irrigación, la primera multa fue en agosto del año pasado. El conflicto había estallado y el organismo venía advirtiendo a AYSAM formalmente y dándole instrucciones precisas que, al parecer, ignoró. Lo que provocó la sanción.
Inspecciones realizadas en julio del 2025 comprobaron que la empresa de agua continuaba realizando "descargas regulares y casi cotidianas" al Colector Pescara ni pedir permiso cumpliendo los requisitos dispuestos.
“La situación respecto de los vuelcos es alarmante”, decía Irrigación en los argumentos de esa primera resolución; que acabó multando a AYSAM con $9.275.000 por incumplimientos administrativos y operativos.
La segunda multa llegó dos meses después: en octubre. Entonces, Marinelli halló a AYSAM “culpable” del vuelco de líquidos cloacales -del 25 de julio de 2025- en la vía pública, más precisamente, en la red cloacal ubicada en calles Severo del Castillo y 2 de Mayo.
La multa dispuesta por la resolución N° 1139 fue de $10.211.250.
Por la sanción actual de Irrigación, AYSAM tiene hasta mediados de la semana próxima para apelar ante el H. Consejo de Apelaciones. El ente prepara su defensa, mientras el escándalo cloacal suma capítulos.