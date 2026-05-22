La visita de Mauricio Macri a Mendoza este viernes no será una escala protocolar ni una visita partidaria más. En un momento de desgaste político para el presidente Javier Milei y con una caída en su imagen positiva, el fundador del PRO eligió a la provincia como escenario para volver a mostrarse en el centro de la escena política nacional y retomar conversaciones con antiguos socios de Juntos por el Cambio.
Mauricio Macri llega a Mendoza para reunirse con Cornejo y ocupar el centro de la escena política
Además se juntará con otros líderes radicales, como Ulpiano Suarez. El viaje incluye, además, un acto partidario e internas abiertas dentro del PRO mendocino
La agenda mendocina incluye reuniones con el gobernador Alfredo Cornejo, el intendente Ulpiano Suarez y referentes del PRO local, en medio de una interna todavía abierta dentro del partido. El viaje se da además bajo el lema “El próximo paso”, una consigna con la que Macri intenta reactivar políticamente al PRO y comenzar a delinear una alternativa propia de cara al escenario electoral que empieza a proyectarse hacia 2027.
Mendoza, una base política para el relanzamiento de Macri
La elección de Mendoza no parece casual. En las últimas semanas, Macri profundizó su distanciamiento del gobierno nacional y endureció su discurso contra Milei, a quien acusó de tener actitudes “intolerantes” y de manejarse como un “caudillo”. En paralelo, comenzó una ronda de encuentros con dirigentes que formaron parte de Juntos por el Cambio y que quedaron políticamente dispersos tras la irrupción libertaria.
En ese contexto, la reunión con Cornejo aparece como uno de los puntos centrales de la visita. Ambos mantienen diálogo hace tiempo y ya habían compartido gestiones vinculadas a la continuidad de la Guía Michelin en Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, pero esta vez el contenido del encuentro será netamente político.
También está prevista una reunión con Ulpiano Suarez, con quien Macri ya mantuvo conversaciones previas. La presencia del expresidente junto a figuras del radicalismo mendocino vuelve a alimentar especulaciones sobre posibles reconfiguraciones opositoras frente al desgaste que empieza a mostrar el oficialismo nacional.
La actividad partidaria tendrá además un acto con dirigentes y militantes del PRO en Guaymallén, en lo que será la principal foto política de la jornada.
Interna abierta y señales hacia 2027
La llegada de Macri también vuelve a exponer las tensiones internas del PRO mendocino. El expresidente mostrará cercanía con el sector que conduce Gabriel Pradines, alineado políticamente con Omar De Marchi, y con el intendente de Luján de Cuyo, Esteban Allasino.
Del otro lado quedó la vicegobernadora Hebe Casado, quien mantiene una relación distante con Macri y en los últimos días volvió a lanzar críticas públicas contra el expresidente. Casado había perdido la última interna partidaria frente al sector de Pradines y su postura volvió a dejar en evidencia que el PRO mendocino sigue lejos de mostrar unidad política.
Aunque el entorno de Macri no lo confirma, la visita inevitablemente reavivó rumores sobre un posible armado nacional con vistas a 2027. Más aún en un momento donde el expresidente busca reposicionarse frente a un Javier Milei que no atraviesa el mismo nivel de apoyo que tuvo en el inicio de su gestión.
Por eso, detrás de las reuniones institucionales y las fotos partidarias, en Mendoza se dejará asentado el intento de Mauricio Macri de volver a ocupar un lugar central en el tablero político argentino.