Mauricio Macri llega a Mendoza: ¿habrá lugar para una tercera fuerza?

mauricio macri alfredo cornejo.jpg Mauricio Macri mantendrá un encuentro con el gobernador Alfredo Cornejo. Foto: archivo

"El próximo paso", el eslogan sugestivo

La impronta general del gobierno, los resultados erráticos y actitudes de desprecio han sido un acicate para muchos dirigentes que empiezan a mirar hacia otros horizontes. Mauricio Macri ha lanzado su iniciativa política bajo un eslogan sugestivo: "El próximo paso". Sus allegados se apuran a aventar una posible candidatura. Claro, nadie se pone el traje antes de ser convidado a la fiesta, y hoy por hoy el expresidente luce como el pasado para la gran mayoría. Sin embargo no faltan quienes la confirman.

Frente a Milei el peronismo filokirchnerista trata de acomodar su interna entre los que han ungido a Axel Kicillof como el candidato del progresismo populista y los camporistas que buscan a alguien que represente al cristinismo. Suena el exgobernador sanjuanino Sergio Uñac.

En el radicalismo la complejidad no es menor. Están desarmados entre los que se parecen más a los K, los que apoyan "la orientación económica" libertaria y son aliados tácticos, tipo Alfredo Cornejo, y los que mantienen alguna equidistancia, tal es el caso del gobernador santafesino Maxi Pullaro, quien sigue prohijando a Provincias Unidas, el espacio fallido en lo electoral que enhebraron varios gobernadores.

Las encuestas indican una situación de polaridad política, aunque también muestran un espacio vacante que cada vez se va ampliando en cuanto a la disconformidad ciudadana de aquellos que rehúyen las experiencias pasadas, al tiempo que rechazan la gestión actual.

Cuáles son las verdaderas intenciones de Macri

Solo Macri conocerá en su propia intimidad cuáles son sus intenciones o a dónde querrá llegar. O quizás esté echando a rodar su fuerza para ver con el tiempo y las circunstancias qué es lo que se pueda presentar. Negociar con el oficalismo desde una posición de fuerza es una posibilidad. Generar una alternativa electoral es otra. Una nueva versión del estilo de Juntos por el Cambio, aglutinando a sectores del radicalismo y el peronismo tampoco se puede descartar prematuramente. Por las dudas, ya Martín Menem salió a sentenciar que sería hacerle el juego al regreso del kirchnerismo.

También hay que observar con atención los próximos movimientos de Alfredo Cornejo, quien busca fortalecer el músculo radical, empezando por CABA, el bastión de Martín Lousteau. Cornejo se siente fuerte desde Mendoza y en su entorno calculan que alguien bendecido por él será su sucesor en la gobernación (no Luis Petri).

En la relación con La Libertad Avanza eso debería quedar claro. Pero también en su encuentro con Macri el próximo viernes, en principio protocolar, puede haber algunos puntos suspensivos hacia algún escenario que hoy no está definido.

El interrogante ahora es si existe algún margen para figurarse un espacio del centro republicano y pluripartidario, que abrace el equilibrio fiscal y que, a la vez, sea capaz de enamorar a un electorado desencantado. La mirada se eleva hacia 2031 o, por qué no, a las elecciones del año que viene. La historia no está cerrada.