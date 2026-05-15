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Mauricio Macri defendió al PRO y dijo que no traiciona lo que piensa

El ex presidente Mauricio Macri destacó la identidad del partido y volvió a marcar diferencias políticas en plena campaña

Redacción de UNO
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Mauricio Macri dijo: Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance.

Mauricio Macri dijo: "Si el PRO calla, lo que logramos es que el populismo avance".

El ex presidente Mauricio Macri defendió este jueves la identidad política del PRO y aseguró que el espacio “dice lo que cree y no traiciona lo que piensa”, en medio del escenario electoral y de las tensiones dentro de la oposición.

Mauricio Macri realizó las declaraciones durante una actividad partidaria y volvió a remarcar que el PRO mantiene una posición política coherente desde su creación. “El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa”, afirmó el ex mandatario.

El líder del PRO también sostuvo que el partido “defendió valores y equipos” a lo largo de los años y consideró que la sociedad “valora la coherencia”. Sus declaraciones se dieron en un contexto marcado por negociaciones electorales y debates internos sobre posibles alianzas políticas.

mauricio macri
Mauricio Macri destac&oacute; la identidad del PRO y marc&oacute; diferencias pol&iacute;ticas en plena campa&ntilde;a.

Mauricio Macri destacó la identidad del PRO y marcó diferencias políticas en plena campaña.

En los últimos meses, Mauricio Macri había manifestado diferencias con algunos sectores libertarios y también había reclamado fortalecer el rol del PRO dentro del armado opositor.

Macri volvió a hablar de la identidad del PRO

Durante su mensaje, el ex presidente insistió en que el PRO debe sostener su identidad política y continuar defendiendo sus ideas “con claridad”.

Las declaraciones llegan en un momento de definiciones políticas de cara a las próximas elecciones legislativas, donde distintos espacios opositores buscan acuerdos y reconfiguraciones.

Mauricio Macri mantiene una fuerte influencia dentro del PRO y continúa participando activamente de encuentros partidarios y actividades de campaña en distintos puntos del país.

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