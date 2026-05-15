Mauricio Macri defendió al PRO y dijo que no traiciona lo que piensa

mauricio macri Mauricio Macri destacó la identidad del PRO y marcó diferencias políticas en plena campaña. Foto: Noticias Argentinas

En los últimos meses, Mauricio Macri había manifestado diferencias con algunos sectores libertarios y también había reclamado fortalecer el rol del PRO dentro del armado opositor.

Macri volvió a hablar de la identidad del PRO

Durante su mensaje, el ex presidente insistió en que el PRO debe sostener su identidad política y continuar defendiendo sus ideas “con claridad”.

Las declaraciones llegan en un momento de definiciones políticas de cara a las próximas elecciones legislativas, donde distintos espacios opositores buscan acuerdos y reconfiguraciones.

Mauricio Macri mantiene una fuerte influencia dentro del PRO y continúa participando activamente de encuentros partidarios y actividades de campaña en distintos puntos del país.