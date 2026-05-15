El ex presidente Mauricio Macri defendió este jueves la identidad política del PRO y aseguró que el espacio “dice lo que cree y no traiciona lo que piensa”, en medio del escenario electoral y de las tensiones dentro de la oposición.
Mauricio Macri defendió al PRO y dijo que no traiciona lo que piensa
El ex presidente Mauricio Macri destacó la identidad del partido y volvió a marcar diferencias políticas en plena campaña
Mauricio Macri realizó las declaraciones durante una actividad partidaria y volvió a remarcar que el PRO mantiene una posición política coherente desde su creación. “El PRO dice lo que cree y no traiciona lo que piensa”, afirmó el ex mandatario.
El líder del PRO también sostuvo que el partido “defendió valores y equipos” a lo largo de los años y consideró que la sociedad “valora la coherencia”. Sus declaraciones se dieron en un contexto marcado por negociaciones electorales y debates internos sobre posibles alianzas políticas.
En los últimos meses, Mauricio Macri había manifestado diferencias con algunos sectores libertarios y también había reclamado fortalecer el rol del PRO dentro del armado opositor.
Macri volvió a hablar de la identidad del PRO
Durante su mensaje, el ex presidente insistió en que el PRO debe sostener su identidad política y continuar defendiendo sus ideas “con claridad”.
Las declaraciones llegan en un momento de definiciones políticas de cara a las próximas elecciones legislativas, donde distintos espacios opositores buscan acuerdos y reconfiguraciones.
Mauricio Macri mantiene una fuerte influencia dentro del PRO y continúa participando activamente de encuentros partidarios y actividades de campaña en distintos puntos del país.