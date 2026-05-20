Manejaba borracho, llevaba $17 millones en figuritas del Mundial e intentó huir de Gendarmería por Ruta 7

El conductor hizo caso omiso de las indicaciones. Es más: de acuerdo al parte oficial, embistió el dispositivo de la fuerza. Ante esta situación, los gendarmes llevaron a cabo un seguimiento controlado con alerta a otras subunidades. A unos kilómetros de distancia, encontraron el rodado volcado y al chofer atrapado en el interior.

Volcó borracho en la Ruta 7 y descubrieron que ocultaba un millonario contrabando Volcó borracho en la Ruta 7 y descubrieron que ocultaba un millonario contrabando. Foto: Gendarmería Nacional.

Secuestro de un millonario cargamento de figuritas

Los uniformados realizaron prevención vial en el lugar y asistieron al hombre, que presentaba un evidente estado de ebriedad.

Y la sorpresa final vino después: durante la inspección, se constató que el ciudadano de nacionalidad peruana llevaba una carga de grandes cantidades de álbumes y figuritas del Mundial 2026. De acuerdo con el informe, la mercadería está valuada en $17.666.843 argentinos.

Huyó de Gendarmería, volcó en la Ruta 7 y cayó con un insólito botín mundialista Huyó de Gendarmería, volcó en la Ruta 7 y cayó con un insólito botín mundialista. Foto: Gendarmería Nacional.

La intervención de la Justicia tras el vuelco en Ruta 7

En el hecho intervino la Fiscalía Federal de Mendoza, que orientó la verificación del domicilio del involucrado, así como la solicitud de alerta migratoria y de sus antecedentes.

Las figuritas del Mundial quedaron secuestradas y a disposición del personal de ADUANA–DGA, mientras que el rodado fue incautado. Finalmente, el hombre involucrado fue trasladado hacia la Comisaría N° 23 de la provincia.