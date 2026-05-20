El conductor borracho venía desde Chile sin luces por la Ruta 7 y quiso evadir a Gendarmería, pero su alocada carrera terminó de la peor manera: volcó y le descubrieron un millonario contrabando de figuritas del Mundial.
Manejaba borracho, llevaba $17 millones en figuritas del Mundial e intentó huir de Gendarmería por Ruta 7
El implicado circulaba desde Chile en un auto con las luces apagadas. Tras evadir a Gendarmería en la Ruta 7, volcó y fue trasladado a la comisaría
Terminó detenido en la comisaría y estos son los detalles del caso.
Figuritas, persecución y vuelco en Punta de Vacas
En la madrugada del martes, efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” se encontraban emplazados sobre el kilómetro 1.200 de la Ruta 7. En ese momento, divisaron un vehículo Ford Focus que circulaba desde la República de Chile con las luces apagadas e inmediatamente realizaron las señales de tránsito para que estacionara sobre la banquina.
El conductor hizo caso omiso de las indicaciones. Es más: de acuerdo al parte oficial, embistió el dispositivo de la fuerza. Ante esta situación, los gendarmes llevaron a cabo un seguimiento controlado con alerta a otras subunidades. A unos kilómetros de distancia, encontraron el rodado volcado y al chofer atrapado en el interior.
Secuestro de un millonario cargamento de figuritas
Los uniformados realizaron prevención vial en el lugar y asistieron al hombre, que presentaba un evidente estado de ebriedad.
Y la sorpresa final vino después: durante la inspección, se constató que el ciudadano de nacionalidad peruana llevaba una carga de grandes cantidades de álbumes y figuritas del Mundial 2026. De acuerdo con el informe, la mercadería está valuada en $17.666.843 argentinos.
La intervención de la Justicia tras el vuelco en Ruta 7
En el hecho intervino la Fiscalía Federal de Mendoza, que orientó la verificación del domicilio del involucrado, así como la solicitud de alerta migratoria y de sus antecedentes.
Las figuritas del Mundial quedaron secuestradas y a disposición del personal de ADUANA–DGA, mientras que el rodado fue incautado. Finalmente, el hombre involucrado fue trasladado hacia la Comisaría N° 23 de la provincia.