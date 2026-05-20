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Contrabando y vuelco

Manejaba borracho, llevaba $17 millones en figuritas del Mundial e intentó huir de Gendarmería por Ruta 7

El implicado circulaba desde Chile en un auto con las luces apagadas. Tras evadir a Gendarmería en la Ruta 7, volcó y fue trasladado a la comisaría

Renata Manuchi
Editado por Renata Manuchi
Manejaba sin luces desde Chile, volcó por estar ebrio y terminó preso por contrabandista

Manejaba sin luces desde Chile, volcó por estar ebrio y terminó preso por contrabandista

El conductor borracho venía desde Chile sin luces por la Ruta 7 y quiso evadir a Gendarmería, pero su alocada carrera terminó de la peor manera: volcó y le descubrieron un millonario contrabando de figuritas del Mundial.

Terminó detenido en la comisaría y estos son los detalles del caso.

Figuritas, persecución y vuelco en Punta de Vacas

En la madrugada del martes, efectivos del Escuadrón 27 “Uspallata” se encontraban emplazados sobre el kilómetro 1.200 de la Ruta 7. En ese momento, divisaron un vehículo Ford Focus que circulaba desde la República de Chile con las luces apagadas e inmediatamente realizaron las señales de tránsito para que estacionara sobre la banquina.

El conductor hizo caso omiso de las indicaciones. Es más: de acuerdo al parte oficial, embistió el dispositivo de la fuerza. Ante esta situación, los gendarmes llevaron a cabo un seguimiento controlado con alerta a otras subunidades. A unos kilómetros de distancia, encontraron el rodado volcado y al chofer atrapado en el interior.

Volcó borracho en la Ruta 7 y descubrieron que ocultaba un millonario contrabando
Volcó borracho en la Ruta 7 y descubrieron que ocultaba un millonario contrabando.

Volcó borracho en la Ruta 7 y descubrieron que ocultaba un millonario contrabando.

Secuestro de un millonario cargamento de figuritas

Los uniformados realizaron prevención vial en el lugar y asistieron al hombre, que presentaba un evidente estado de ebriedad.

Y la sorpresa final vino después: durante la inspección, se constató que el ciudadano de nacionalidad peruana llevaba una carga de grandes cantidades de álbumes y figuritas del Mundial 2026. De acuerdo con el informe, la mercadería está valuada en $17.666.843 argentinos.

Huyó de Gendarmería, volcó en la Ruta 7 y cayó con un insólito botín mundialista
Huyó de Gendarmería, volcó en la Ruta 7 y cayó con un insólito botín mundialista.

Huyó de Gendarmería, volcó en la Ruta 7 y cayó con un insólito botín mundialista.

La intervención de la Justicia tras el vuelco en Ruta 7

En el hecho intervino la Fiscalía Federal de Mendoza, que orientó la verificación del domicilio del involucrado, así como la solicitud de alerta migratoria y de sus antecedentes.

Las figuritas del Mundial quedaron secuestradas y a disposición del personal de ADUANADGA, mientras que el rodado fue incautado. Finalmente, el hombre involucrado fue trasladado hacia la Comisaría N° 23 de la provincia.

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