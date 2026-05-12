Murió un motociclista al chocar contra un camión en un accidente sobre la Ruta 7

La primera reconstrucción apuntó a que el motociclista impactó violentamente en la parte trasera al camión, aunque se desconocen los motivos que causaron el siniestro vial.

El conductor de la moto, de 29 años y domiciliado en Santa Rosa, murió prácticamente en el mismo lugar del accidente. En tanto que el camionero bonaerense de 42 años no sufrió heridas. Se le realizó un dosaje de alcoholemia que arrojó resultado cero.