Un joven motociclista murió en la mañana de este martes al protagonizar un accidente vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 7, a la altura de San Martín. El siniestro ocurrió tras el violento choque con un camión.
Murió un motociclista al chocar contra un camión en un accidente sobre la Ruta 7
La víctima fatal del accidente tenía 29 años. Ocurrió en la mañana de este martes cuando circulaba por la Ruta 7, en San Martín
Según informó el Ministerio de Seguridad, el accidente ocurrió cerca de las 9.20 en el kilómetro 985 de la Ruta Nacional 7, en la localidad de Alto Verde. Por esa arteria, en dirección al oeste, circulaban un camión Iveco radicado en Buenos Aires y detrás suyo una moto de 150 cilindradas.
La primera reconstrucción apuntó a que el motociclista impactó violentamente en la parte trasera al camión, aunque se desconocen los motivos que causaron el siniestro vial.
El conductor de la moto, de 29 años y domiciliado en Santa Rosa, murió prácticamente en el mismo lugar del accidente. En tanto que el camionero bonaerense de 42 años no sufrió heridas. Se le realizó un dosaje de alcoholemia que arrojó resultado cero.