Quién es la mujer desaparecida en Bariloche: la buscan por cielo, tierra y agua

Desaparecida en Bariloche: quién es Analía Corte

La persona que es buscada intensamente por la comunidad rionegrina es Analía Corte, una mujer de 52 años que reside en el barrio Rancho Grande.

Según ha trascendido desde su entorno cercano, al momento de su desaparición Analía se encontraba atravesando un momento de mucha fragilidad emocional y estaba bajo tratamiento médico con medicación, un factor que suma urgencia y vulnerabilidad extrema a las tareas de rescate.

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Cómo es el caso de la mujer desaparecida en Bariloche

El caso de la mujer desaparecida se originó cuando Analía fue vista por última vez en las inmediaciones de la Avenida de Los Pioneros, a la altura del kilómetro 6.

Uno de los mayores desafíos para los investigadores desde el minuto cero ha sido la falta de certezas respecto a la vestimenta exacta que llevaba puesta al momento de ausentarse de su hogar.

Sin embargo, en las últimas horas, las pesquisas lograron aislar pistas fundamentales para la reconstrucción de sus pasos: cámaras de seguridad captaron su imagen y se pudo confirmar que tomó un colectivo del transporte urbano el mismo día de su desaparición.

Por este motivo, las autoridades solicitaron de manera urgente los registros del sistema SUBE y las cintas de la empresa de transporte, buscando trazar el recorrido y determinar en qué parada descendió.

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Cómo avanza la búsqueda de la mujer desaparecida en Bariloche

El operativo de búsqueda, cuya coordinación central está a cargo de la Comisaría 27°, ha tomado proporciones inmensas.

Frente a los nuevos indicios, la zona de rastrillaje debió ampliarse hacia la ladera del cerro Otto y distintos puntos de la espesura en el oeste de Bariloche. A la Policía de Río Negro se sumaron efectivos de la Policía Federal Argentina con perros adiestrados, la Brigada Montada y la Brigada Rural, con un foco especial en los alrededores de su vivienda y la costa del lago Nahuel Huapi.

A la labor de las fuerzas de seguridad se acopló el esfuerzo incansable de la sociedad civil. Vecinos, amigos, miembros del Club Andino, Protección Civil, Prefectura Naval, Bomberos y personal del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF) recorren incansablemente cada sendero.

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Desde la jefatura del operativo reiteran el pedido a la población: cualquier persona que cuente con datos que puedan aportar al paradero de Analía Corte debe comunicarse de manera urgente al 911, al teléfono de la Comisaría 27° (2944-442222) o acercarse a la dependencia policial más cercana.