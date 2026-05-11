"Quiero llegar a los 100": la historia de la mujer que tiene 26 años y ya cuenta con 22 hijos

La historia de la mujer que quiere tener 100 hijos

Kristina conoció en Georgia a su esposo, el magnate turco Galip Ozturk. Aunque ella ya era madre de una niña de 9 años, Victoria, ambos decidieron ampliar la familia a través del uso de la gestación subrogada.

Solo en el año 2020, la pareja dio la bienvenida a 20 de sus hijos. Gracias a las leyes de Georgia, que permiten este procedimiento, los Ozturk han invertido más de 200.000 dólares en contratos con vientres de alquiler.

Mantener una casa con 22 niños pequeños requiere una estructura casi empresarial. Kristina cuenta con el apoyo de 16 niñeras que viven de forma permanente en su casa, con gastos de manutención verdaderamente astronómicos.

En concreto, se estima que la familia desembolsa entre 5.000 y 65.000 dólares semanales en productos básicos, pañales y cuidados médicos para los hijos.

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Como no puede ser de otra manera, la exposición de esta historia en las redes sociales abrió un debate difícil de cerrar. Mientras algunos ven en ella a una madre dedicada, otros critican la comercialización de la maternidad.

Ser madre sola: el desafío de esta mujer

Como se dijo antes, la historia dio un giro dramático recientemente. Galip Ozturk fue condenado a prisión en Georgia por delitos relacionados con falsificación y lavado de dinero. A pesar de estar sola al frente del hogar, Kristina mantiene su postura firme en redes sociales.

En 2023, el padre de esta familia numerosa fue sentenciado a 8 años de prisión, por lo que recién en 2031 podrá salir a disfrutar de sus hijos.