Un mendocino de 18 años ganó las Olimpíadas de Filosofía y ahora viaja a Polonia a representar al país

Primero atravesó una instancia provincial. Luego llegó la nacional. Y finalmente obtuvo uno de los dos lugares que clasificaban a la competencia internacional.

“Hubo dos instancias. En las Olimpíadas Provinciales obtuve el tercer puesto y en las Nacionales logré el segundo. El primer y segundo puesto son quienes acceden a representar al país internacionalmente”, contó en diálogo con Diario UNO.

Detrás del logro, una gran preparación en Filosofía

Pero detrás de ese logro hay mucho más que estudio. Hay lecturas extensas, entrenamiento intelectual, preparación escrita y también una enorme curiosidad por comprender el mundo.

Las Olimpíadas de Filosofía no tienen nada que ver con un examen convencional. En cada etapa cambia la modalidad y el nivel de exigencia aumenta.

“En las provinciales y nacionales trabajábamos sobre ocho autores. Durante el examen nos hacían preguntas específicas o generales sobre ellos e incluso había una consigna de carácter poético”, explicó.

justo gonzalez en el modelo de la ONU Como embajador en el modelo de la ONU, una iniciativa que enriquece la participación de los estudiantes durante la secundaria.

En la instancia internacional, que se realizará en Varsovia, el formato será todavía más desafiante: los participantes recibirán distintas citas filosóficas y deberán elegir una para desarrollar un ensayo argumentativo, ya sea a favor o en contra.

“Es un formato Word. Te dan tres citas y tenés que redactar un ensayo completo. Ahí se pone en juego no solamente el conocimiento filosófico, sino también la capacidad de construir pensamiento”, señaló.

Cuando recibió la noticia de que viajaría a representar a la Argentina, la emoción fue inmediata.

“Sentí una gran alegría y muchísimo orgullo por saber que iba a representar a mi nación”, dijo.

Desde entonces comenzó una preparación intensiva junto a Lucía Bartoluz, la joven que obtuvo el primer puesto nacional y que también viajará a Polonia. Ambos son entrenados por Juan Martín Nigri, profesor de la Universidad de Buenos Aires, quien los acompaña con distintas técnicas y formatos de trabajo.

Un mendocino que ama la Filosofía y viaja a Polonia a representar al país

Pero si hay algo que llama la atención al escuchar a Justo es la claridad con la que habla sobre el presente. Especialmente sobre los jóvenes, las redes sociales y la pérdida del pensamiento crítico.

Lejos de quedarse únicamente en conceptos académicos, el mendocino cree que la filosofía puede tener un impacto concreto en la vida cotidiana.

“La filosofía permite entender grandes áreas que tienen injerencia directa en la vida de las personas. Es la disciplina que impone la ética sobre la cual las personas basan sus vidas”, reflexionó.

Y fue más allá.

justo gonzalez con otros filosofos Justo, a la izquierda, con compañeros que participaron de las recientes Olimpíadas Nacionales de Filosofía.

“Las redes sociales muchas veces funcionan como un foco distractor que cambia la visión de las personas acerca del mundo y de sus pares”, sostuvo.

Para él, el problema no pasa solamente por el tiempo que los jóvenes pasan frente a las pantallas, sino por algo más profundo: la pérdida de la capacidad de pensar críticamente.

“Creo que hay una pérdida de juicio crítico y de capacidad de raciocinio derivada de la falta de práctica intelectual”, afirmó.

Por eso insiste en la importancia de recuperar espacios de lectura, reflexión y debate. Considera que la filosofía no es una disciplina lejana o reservada para especialistas, sino una herramienta esencial para cualquier persona.

“La filosofía se convierte en una disciplina sumamente fructífera no sólo para adolescentes, sino para personas de cualquier edad. Ayuda a desarrollar pensamiento crítico, algo absolutamente necesario en la sociedad actual”, aseguró.

Rumbo a Polonia, no sólo a competir sino a conocer otras culturas

A pesar de su corta edad, Justo transmite serenidad y una vocación muy marcada por el estudio y la formación permanente. Eligió Relaciones Internacionales porque sueña con insertarse en el ámbito diplomático y trabajar algún día en proyectos vinculados con el desarrollo humano.

“Deseo formarme continuamente durante el resto de mi vida”, expresó.

Y agregó: “Mi gran objetivo es poder entrometerme en el ámbito diplomático y generar avances en materia de desarrollo humano”.

justo gonzalez "Seguiré formándome y capacitándome durante el resto de mi vida", anticipó Justo.

Antes de partir hacia Polonia, lo que más espera no es solamente competir, sino aprender de otras culturas y compartir experiencias con jóvenes de distintas partes del mundo.

“Deseo terminar este viaje habiendo enriquecido mi intelecto y habiendo aprendido de personas extraordinarias con las cuales voy a competir”, explicó.

La escena parece salida de una película: un joven mendocino de 18 años viajando a Varsovia para debatir ideas filosóficas junto a representantes de distintos países del mundo. Pero detrás de esa imagen hay horas de lectura, esfuerzo, pensamiento y una convicción que hoy parece cada vez más rara: la de creer que las ideas todavía pueden transformar la realidad.

Justo González Villanueva eligió detenerse a pensar. Y esa decisión lo llevará, literalmente, al otro lado del mundo.

Justo también es un emprendedor de ropa

Como si su actividad cotidiana fuera poco, Justo también es emprendedor. "Tenemos una marca de ropa. Se llama Kruda, la comenzamos en agosto del año pasado y la idea la trajimos de Estados Unidos", cuenta orgulloso. El eslogan es: "Lo que te hace único es lo que te viste" y su Instagram es @KRUDA/STREETWEAR.