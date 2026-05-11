Cómo ahuyentar a las polillas de tu habitación usando una vela: repelente casero efectivo

Aunque no transmiten enfermedades, lo cierto es que las polillas son una de las plagas más destructivas y molestas que pueden aparecer en el hogar. Su capacidad para arruinar diferentes prendas de ropa es la mayor amenaza, y puede generarte un dolor grande de cabeza.
Por suerte, puedes evitar la presencia de este insecto con distintos elementos caseros, como pueden ser algunas velas aromáticas cuyo aroma es detestado.
Cómo ahuyentar a las polillas en casa usando una vela
Si buscas una solución que no dependa de químicos fuertes o el olor invasivo de la naftalina, la respuesta está en una solución milenaria: la vela aromática de cedro.
El uso de la madera de cedro como repelente no es casualidad. Esta madera contiene aceites naturales y compuestos volátiles que resultan extremadamente desagradables para el sistema olfativo de las polillas.
Al encender una vela que contenga aceite esencial de cedro, estarás liberando estas partículas de forma constante, creando un escudo invisible en el ambiente.
Los beneficios a la hora de usar el cedro como repelente casero son más de uno. Primero, evitas el uso de insecticidas en el lugar donde duermes.
Segundo, el humo y el aroma de la vela llegan a rincones del armario donde los sobres secos no alcanzan y, tercero, aromatizas la habitación.
La recomendación es la de encender la vela aromática por al menos 30 minutos al día con las puertas del armario entreabiertas, ventilando tu ropa y revisando permanentemente que tu habitación esté libre de polillas.
Cómo hacer tu propia vela repelente paso a paso
Para que este truco sea efectivo, la concentración de aroma debe ser alta. Aquí te explicamos cómo prepararla:
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Necesitarás cera de soja (retiene mejor el aroma), una mecha de algodón y, lo más importante, aceite esencial de cedro puro.
Derrite la cera a fuego lento. Una vez líquida, añade entre 20 y 30 gotas de aceite de cedro por cada 100 gramos de cera.
Puedes colocar pequeños trozos de corteza de cedro o ramas de lavanda en la superficie antes de que solidifique para potenciar el efecto.