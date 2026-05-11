Cómo ahuyentar a las polillas de tu habitación usando una vela: repelente casero efectivo

Cómo ahuyentar a las polillas en casa usando una vela

Si buscas una solución que no dependa de químicos fuertes o el olor invasivo de la naftalina, la respuesta está en una solución milenaria: la vela aromática de cedro.

El uso de la madera de cedro como repelente no es casualidad. Esta madera contiene aceites naturales y compuestos volátiles que resultan extremadamente desagradables para el sistema olfativo de las polillas.

Al encender una vela que contenga aceite esencial de cedro, estarás liberando estas partículas de forma constante, creando un escudo invisible en el ambiente.

Los beneficios a la hora de usar el cedro como repelente casero son más de uno. Primero, evitas el uso de insecticidas en el lugar donde duermes.

vela blanca Si no puedes comprar la vela, puedes hacerla tú mismo.

Segundo, el humo y el aroma de la vela llegan a rincones del armario donde los sobres secos no alcanzan y, tercero, aromatizas la habitación.

La recomendación es la de encender la vela aromática por al menos 30 minutos al día con las puertas del armario entreabiertas, ventilando tu ropa y revisando permanentemente que tu habitación esté libre de polillas.

Cómo hacer tu propia vela repelente paso a paso

Para que este truco sea efectivo, la concentración de aroma debe ser alta. Aquí te explicamos cómo prepararla: