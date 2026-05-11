Hot Sale en Mercado Libre: los televisores Samsung que están a mitad de precio y son perfectos para ver el Mundial

Un Smart TV a precio increíble es el Samsung QLED 50 pulgadas 4K. Habitualmente, este televisor tiene un precio de $1.599.999, pero gracias al Hot Sale podemos llevarlo con una rebaja del 51% y pagarlo tan solo a $769.999. Entre las principales características del dispositivo, Mercado Libre destaca las siguientes:

Pantalla de 50 pulgadas con tecnología QLED

Asistente de voz inteligente

Función Vision AI para optimizar la calidad de imagen

Sonido adaptativo para ajustar el audio en tiempo real según el contenido

Resolución 4K para imágenes nítidas y detalladas

Fondos de pantalla generativos con inteligencia artificial

Múltiples modos de visualización para diferentes contenidos televisor samsung mercado libre Televisor Samsung de oferta en Mercado Libre por el Hot Sale.

Televisor Samsung QLED 55 pulgadas 4K

Otra de las grandes ofertas que tiene Mercado Libre por el Hot Sale es este televisor Samsung de 55 pulgadas con tecnología QLED. Habitualmente, el Smart TV tiene un precio de $1.999.999, pero gracias al descuento del 54%, se puede adquirir por tan solo $918.899. Entre las principales características del dispositivo, se destacan las siguientes:

Procesador Q4 Lite

Tecnología Quantum Dot con mil millones de colores

Privacidad asegurada con Samsung Knox

Bixby, Alexa, Google Assistant incorporado.

4 puertos HDM

Con conectividad mediante Bluetooth

televisor samsung Televisor Samsung de oferta en Mercado Libre por el Hot Sale.

Televisor Samsung 55 pulgadas QLED Serie D 4k

El tercer televisor con una importante rebaja es el Samsung QLED de 55 pulgadas, Serie D 4K. Generalmente Mercado Libre lo vende a $2.499.999, pero por el Hot Sale le aplicó un descuento del 57%, bajando su precio a $1.063.999. Entre las características de este Smart TV, se destacan las siguientes:

4K Upscaling

Tecnología Quantum Dot

Diseño AirSlim para integrarse a la perfección en cualquier entorno

Sistema operativo Tizen

Procesador Quantum Lite 4K

Tecnología HDR con detalles en 4K

oferta mercado libre televisor Por el Hot Sale, Mercado Libre le aplicó una generosa rebaja a sus mejores televisores Samsung.

Recordá que el Hot Sale, gestado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), tiene fecha de fin el próximo 13 de mayo. Por ende, estas ofertas en Mercado Libre estarán vigentes hasta ese día o agotar stock.