Este lunes comenzó el Hot Sale y en Mercado Libre encontramos televisores con descuentos sorpresivos. Es que, aprovechando la fiebre mundialista, la plataforma le aplicó una rebaja a sus mejores Smart TV marca Samsung. De hecho, podemos encontrar algunas joyas para ver el Mundial 2026 a mitad de precio. A continuación, las principales oportunidades.
Hot Sale en Mercado Libre: los televisores Samsung que están a mitad de precio y son perfectos para ver el Mundial
Del 11 al 13 de mayo es el Hot Sale y Mercado Libre aprovechó la ocasión para poner en rebaja sus mejores televisores Samsung
Estos son los televisores Samsung que están de oferta en Mercado Libre por el Hot Sale
Si tenías en mente cambiar tu Smart TV para ver el Mundial 2026, Mercado Libre ofrece distintos televisores en rebaja. Por su calidad, tamaño y descuento, estas son las mejores alternativas dentro de la marca Samsung:
Televisor Samsung QLED 50 pulgadas 4K
Un Smart TV a precio increíble es el Samsung QLED 50 pulgadas 4K. Habitualmente, este televisor tiene un precio de $1.599.999, pero gracias al Hot Sale podemos llevarlo con una rebaja del 51% y pagarlo tan solo a $769.999. Entre las principales características del dispositivo, Mercado Libre destaca las siguientes:
- Pantalla de 50 pulgadas con tecnología QLED
- Asistente de voz inteligente
- Función Vision AI para optimizar la calidad de imagen
- Sonido adaptativo para ajustar el audio en tiempo real según el contenido
- Resolución 4K para imágenes nítidas y detalladas
- Fondos de pantalla generativos con inteligencia artificial
- Múltiples modos de visualización para diferentes contenidos
Televisor Samsung QLED 55 pulgadas 4K
Otra de las grandes ofertas que tiene Mercado Libre por el Hot Sale es este televisor Samsung de 55 pulgadas con tecnología QLED. Habitualmente, el Smart TV tiene un precio de $1.999.999, pero gracias al descuento del 54%, se puede adquirir por tan solo $918.899. Entre las principales características del dispositivo, se destacan las siguientes:
- Procesador Q4 Lite
- Tecnología Quantum Dot con mil millones de colores
- Privacidad asegurada con Samsung Knox
- Bixby, Alexa, Google Assistant incorporado.
- 4 puertos HDM
- Con conectividad mediante Bluetooth
Televisor Samsung 55 pulgadas QLED Serie D 4k
El tercer televisor con una importante rebaja es el Samsung QLED de 55 pulgadas, Serie D 4K. Generalmente Mercado Libre lo vende a $2.499.999, pero por el Hot Sale le aplicó un descuento del 57%, bajando su precio a $1.063.999. Entre las características de este Smart TV, se destacan las siguientes:
- 4K Upscaling
- Tecnología Quantum Dot
- Diseño AirSlim para integrarse a la perfección en cualquier entorno
- Sistema operativo Tizen
- Procesador Quantum Lite 4K
- Tecnología HDR con detalles en 4K
Recordá que el Hot Sale, gestado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), tiene fecha de fin el próximo 13 de mayo. Por ende, estas ofertas en Mercado Libre estarán vigentes hasta ese día o agotar stock.