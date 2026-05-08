El lavarropas de Samsung que causa furor en Mercado Libre y podés comprarlo con un sorprendente descuento

lavarropas samsung Este lavarropas Samsung está de oferta en Mercado Libre.

El núcleo del rendimiento del lavarropas reside en la tecnología Digital Inverter, un sistema que prioriza la eficiencia energética y garantiza una operación silenciosa. Este mecanismo ajusta la potencia del motor según las necesidades específicas de cada carga, lo que reduce el desgaste mecánico y prolonga la vida útil del electrodoméstico.

Asimismo, la velocidad de centrifugado de 1.400 rpm asegura que las prendas salgan con un nivel mínimo de humedad y casi sin arrugas, acelerando significativamente el secado posterior.

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La conectividad inteligente es otro pilar fundamental en el diseño de este modelo. La posibilidad de monitorear y gestionar las funciones mediante nuestro celular permite adaptar el lavado a la agenda familiar.

La funcionalidad se diversifica a través de una selección de 12 programas de lavado especializados. Estos ciclos permiten tratar diferentes tipos de telas con el cuidado adecuado, desde prendas delicadas hasta acolchados pesados.

Esta integración, sumada al sistema Ecobubble que mejora la penetración del detergente, sitúa a este equipo como una herramienta de alta gama para el cuidado superior de los tejidos.

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En lo que respecta al precio de este lavarropas marca Samsung, Mercado Libre le aplicó un generoso descuento. Habitualmente, el electrodoméstico tiene un valor de $1.329.999, pero gracias a la rebaja del 25%, podemos comprarlo a tan solo $997.499 y así disfrutar de todas sus características.