Si buscás que tus prendas queden impecables y casi sin arrugas tras cada lavado, deberás conocer las cualidades de este lavarropas marca Samsung que es furor en Mercado Libre y qué, además, tiene un sorprendente descuento del 25%.
El lavarropas de Samsung que causa furor en Mercado Libre y podés comprarlo con un sorprendente descuento
Si tu lavarropas necesita un cambio, te recomiendo conocer este electrodoméstico de Samsung que está en oferta en Mercado Libre
Mercado Libre: el lavarropas más vendido de Samsung tiene un generoso descuento
Mercado Libre puso de oferta uno de sus electrodomésticos estrella. Se trata del lavarropas Samsung Ecobubble de 10.5 kg, un artefacto que se posiciona como una solución avanzada para las necesidades domésticas contemporáneas, combinando una amplia capacidad de carga con innovaciones tecnológicas de alto rendimiento.
Su tambor de gran escala está diseñado específicamente para gestionar los requerimientos de familias numerosas o cargas voluminosas, optimizando el uso del tiempo y los recursos en cada proceso.
El núcleo del rendimiento del lavarropas reside en la tecnología Digital Inverter, un sistema que prioriza la eficiencia energética y garantiza una operación silenciosa. Este mecanismo ajusta la potencia del motor según las necesidades específicas de cada carga, lo que reduce el desgaste mecánico y prolonga la vida útil del electrodoméstico.
Asimismo, la velocidad de centrifugado de 1.400 rpm asegura que las prendas salgan con un nivel mínimo de humedad y casi sin arrugas, acelerando significativamente el secado posterior.
La conectividad inteligente es otro pilar fundamental en el diseño de este modelo. La posibilidad de monitorear y gestionar las funciones mediante nuestro celular permite adaptar el lavado a la agenda familiar.
La funcionalidad se diversifica a través de una selección de 12 programas de lavado especializados. Estos ciclos permiten tratar diferentes tipos de telas con el cuidado adecuado, desde prendas delicadas hasta acolchados pesados.
Esta integración, sumada al sistema Ecobubble que mejora la penetración del detergente, sitúa a este equipo como una herramienta de alta gama para el cuidado superior de los tejidos.
En lo que respecta al precio de este lavarropas marca Samsung, Mercado Libre le aplicó un generoso descuento. Habitualmente, el electrodoméstico tiene un valor de $1.329.999, pero gracias a la rebaja del 25%, podemos comprarlo a tan solo $997.499 y así disfrutar de todas sus características.