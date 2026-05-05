Mercado Libre pone de oferta estas zapatillas Nike de running con 35% de descuento y en 6 cuotas sin interés

Gracias a un diseño modificado, el calzado garantiza durabilidad y una comodidad integral, siendo ideal tanto para cubrir distancias cortas de tres kilómetros como para transitar con agilidad en el ritmo frenético de la vida cotidiana.

Además, este calzado Nike potencia la experiencia de carrera gracias a su sistema de amortiguación de espuma avanzado que proporciona una sensación de extrema suavidad bajo el pie. En consecuencia, cada paso se sentirá más ligero y protegido. Dicha tecnología ayuda a absorber el impacto.

En términos de seguridad, las zapatillas Swift 3 integran la tecnología Flywire para asegurar un ajuste personalizado y firme. Estos filamentos actúan directamente al atarse los cordones con firmeza, estabilizando el pie y brindando el soporte necesario para mantener la estabilidad en cada movimiento. Adicionalmente, el diseño incluye un revestimiento específico en el talón que refuerza la sujeción, permitiendo que el usuario se desplace con total confianza.

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En lo que concierne al precio, Mercado Libre aplicó un generoso descuento del 35% para este calzado. Habitualmente, dichas zapatillas Nike tienen un precio de $179.999, pero por tiempo limitado podrás comprarlas a tan solo $116.951. Además, la plataforma ofrece un pago sin interés en seis cuotas. También podés sumarle un cupón de descuento de $5.000, reduciendo aún más su valor final.