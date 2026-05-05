Una de las claves para progresar en el running sin riesgo alguno de lesionarse es contar con un buen calzado. Entre las zapatillas que podemos utilizar, una de las que tienen mayor valoración son las Nike Run Swift 3, las cuales se destacan por ser livianas y confortables. Las mismas podrás comprarlas en Mercado Libre con un importante descuento. Aprovechá porque se trata de una oferta por tiempo limitado.
Mercado Libre pone de oferta estas zapatillas Nike de running con 35% de descuento y en 6 cuotas sin interés
Deportistas y apasionados del running podrán aprovechar esta oferta en Mercado Libre. Se trata de una de las zapatillas Nike con mayor reputación
Zapatillas Nike de running con descuento en Mercado Libre
Las zapatillas Nike Run Swift 3 se posicionan como un calzado de alto rendimiento diseñada para adaptarse a la versatilidad de cualquier atleta exigente. Este modelo destaca por su devoción al soporte, ofreciendo una estructura que se mantiene firme sin importar el tipo de entrenamiento o la intensidad de la jornada.
Gracias a un diseño modificado, el calzado garantiza durabilidad y una comodidad integral, siendo ideal tanto para cubrir distancias cortas de tres kilómetros como para transitar con agilidad en el ritmo frenético de la vida cotidiana.
Además, este calzado Nike potencia la experiencia de carrera gracias a su sistema de amortiguación de espuma avanzado que proporciona una sensación de extrema suavidad bajo el pie. En consecuencia, cada paso se sentirá más ligero y protegido. Dicha tecnología ayuda a absorber el impacto.
En términos de seguridad, las zapatillas Swift 3 integran la tecnología Flywire para asegurar un ajuste personalizado y firme. Estos filamentos actúan directamente al atarse los cordones con firmeza, estabilizando el pie y brindando el soporte necesario para mantener la estabilidad en cada movimiento. Adicionalmente, el diseño incluye un revestimiento específico en el talón que refuerza la sujeción, permitiendo que el usuario se desplace con total confianza.
En lo que concierne al precio, Mercado Libre aplicó un generoso descuento del 35% para este calzado. Habitualmente, dichas zapatillas Nike tienen un precio de $179.999, pero por tiempo limitado podrás comprarlas a tan solo $116.951. Además, la plataforma ofrece un pago sin interés en seis cuotas. También podés sumarle un cupón de descuento de $5.000, reduciendo aún más su valor final.