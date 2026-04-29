Xiaomi es una de las marcas líderes dentro del mundo tech y parte del prestigio se debe a la calidad de sus dispositivos y a su bajo precio. Si estás con ganas de cambiar tu teléfono y experimentar con la marca china, Mercado Libre tiene una oferta irresistible para vos: un celular gama media, con destacables características y un importante descuento de $125.000.
Mercado Libre rebaja $125.000 este teléfono Xiaomi con cámara de 50 MP y sensor de huella dactilar
Este teléfono está de oferta en Mercado Libre y cuenta con una rebaja del 25%. Además, podés llevarlo en 6 cuotas sin interés
Mercado Libre pone de oferta este teléfono Xiaomi y lo rebaja un 25%
Un smartphone de Xiaomi que ya tiene su tiempo en el mercado es el Redmi Note 14, un dispositivo que no solo busca competir, sino redefinir lo que el usuario puede esperar de un equipo con un precio bajo y cualidades excepciones. Incluso, si lo compras en Mercado Libre, podrás acceder a una considerable rebaja de $125.000, lo que representa el 25% del total del teléfono.
El Redmi Note 14 destaca por su sistema de cámaras. La principal es de 50 megapíxeles y cuenta con una apertura de f/1.5. Esta característica lo sitúa entre los lentes más luminosos del mercado, permitiendo capturas nítidas y con una reducción de ruido notable en condiciones de baja luz. Acompañado por un sensor macro de 2 megapíxeles, el sistema fotográfico garantiza versatilidad para el uso cotidiano. Además, su cámara selfie es de 16 megapíxeles.
En el apartado de seguridad y ergonomía, Xiaomi ha integrado un lector de huellas directamente en la pantalla. Esta implementación biométrica no solo agiliza el desbloqueo del terminal con un toque natural sobre el panel, sino que limpia el diseño físico del equipo al eliminar sensores laterales o traseros, brindando una experiencia de usuario más fluida y tecnológica.
Otras cualidad a destacar de este teléfono de oferta en Mercado Libre es su experiencia visual, la cual se apoya en un panel OLED de 6,67 pulgadas capaz de alcanzar un brillo pico de 2.100 nits, garantizando legibilidad total incluso bajo luz solar directa.
Además, para una experiencia fluida, Xiaomi equipó este teléfono con un procesador MediaTek 7025 Ultra, junto a una configuración de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, asegurando un rendimiento solvente para la multitarea y conectividad 5G.
Finalmente, el Redmi Note 14 destaca por su autonomía gracias a una generosa batería de 5.110 mAh con carga rápida de 45W, complementada con certificación IP68 contra agua y polvo y sonido estéreo, consolidándose como un equipo ideal para las exigencias del 2026.
En cuanto a su precio, Mercado Libre lo vende habitualmente a $500.000. Pero, por tiempo limitado, le aplicó una rebaja de $125.000, por lo que su precio final es de $375.000. Además, podés llevarlo en 6 cuotas sin interés de $62.500.