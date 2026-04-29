Mercado Libre rebaja $125.000 este teléfono Xiaomi con cámara de 50 MP y sensor de huella dactilar

redmi note 14 Este teléfono destaca por su cámara y su sensor de huella.

En el apartado de seguridad y ergonomía, Xiaomi ha integrado un lector de huellas directamente en la pantalla. Esta implementación biométrica no solo agiliza el desbloqueo del terminal con un toque natural sobre el panel, sino que limpia el diseño físico del equipo al eliminar sensores laterales o traseros, brindando una experiencia de usuario más fluida y tecnológica.

Otras cualidad a destacar de este teléfono de oferta en Mercado Libre es su experiencia visual, la cual se apoya en un panel OLED de 6,67 pulgadas capaz de alcanzar un brillo pico de 2.100 nits, garantizando legibilidad total incluso bajo luz solar directa.

Además, para una experiencia fluida, Xiaomi equipó este teléfono con un procesador MediaTek 7025 Ultra, junto a una configuración de 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno, asegurando un rendimiento solvente para la multitarea y conectividad 5G.

Finalmente, el Redmi Note 14 destaca por su autonomía gracias a una generosa batería de 5.110 mAh con carga rápida de 45W, complementada con certificación IP68 contra agua y polvo y sonido estéreo, consolidándose como un equipo ideal para las exigencias del 2026.

mercado libre xiaomi redmi note 14 Este teléfono Xiaomi está de oferta en Mercado Libre.

En cuanto a su precio, Mercado Libre lo vende habitualmente a $500.000. Pero, por tiempo limitado, le aplicó una rebaja de $125.000, por lo que su precio final es de $375.000. Además, podés llevarlo en 6 cuotas sin interés de $62.500.