El GNC sumó su décimo aumento en un año en Mendoza y casi duplicó a la inflación

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Lo cierto es que con el nuevo cambio de precio en las pizarras de las estaciones aplicado este martes se achicó la brecha con los combustibles líquidos. Y quedó a unos $1.000 de distancia entre el precio actual del m3 de GNC y el litro de nafta súper, al menos hasta el próximo ajuste.

El costo de llenar un cilindro de GNC versus la inflación

Para quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo, el presupuesto se hace un poco más pesado. El costo de llenar un cilindro promedio de GNC, que hasta el lunes se ubicaba en $8.000, hoy implica pagar entre $12.000 y $13.000 por carga.

Es el costo al cabo de 10 subas consecutivas durante el último año, antes de que en mayo de 2025 se actualizara 5,2%. Desde entonces, entre la desregulación del sector, el efecto del incremento de gas en boca de pozo (desde donde se transporta y distribuye a los puntos de expendio) y el impacto del alza de combustibles líquidos se hicieron sentir.

En abril de 2025, el m3 de GNC en Mendoza promediaba los $499, tras una excepcional baja de precio que se dió ese mes. Un mes después, ese valor ya había trepado a $679. Y hasta este martes pasaron otros 9 ajustes hasta llegar actualmente a $790 en promedio.

Así, en los últimos 12 meses el GNC en Mendoza acumuló una variación del 58,3%, contra 33% de inflación según el IPC provincial. Y se aceleró en este primer cuatrimestre del 2026, con más del 28%, lo que redujo drásticamente la brecha de ahorro que históricamente mantenía frente a la nafta súper.