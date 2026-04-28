El GNC sumó su décimo aumento en un año en Mendoza y casi duplicó a la inflación

Después de un mes, el Gas Natural Comprimido (GNC) volvió a subir en Mendoza. El valor del metro cúbico quedó cerca de los $800 a raíz de de un aumento de entre el 10% y el 11%, el noveno en un año, con el que la variación acumulada del precio del fluido prácticamente multiplica por dos a la inflación anual.
Es un aumento aplicado de manera dispar. Mientras que en estaciones Axion rondó los $67 y dejó su precio en $789, en las YPF la suba fue de aproximadamente $47, situando el valor en los $799. De esta manera, el rango general en el Gran Mendoza se estabilizó entre los $770 y $800.
Este nuevo salto llega apenas un mes después de la última actualización de precio. Se había mantenido sin cambios desde el pasado 20 de marzo, cuando el m³ de GNC pasó de $679 a $739. Aquel ajuste también estuvo impulsado por la volatilidad internacional del crudo y su impacto en las naftas locales.
Lo cierto es que con el nuevo cambio de precio en las pizarras de las estaciones aplicado este martes se achicó la brecha con los combustibles líquidos. Y quedó a unos $1.000 de distancia entre el precio actual del m3 de GNC y el litro de nafta súper, al menos hasta el próximo ajuste.
El costo de llenar un cilindro de GNC versus la inflación
Para quienes utilizan el vehículo como herramienta de trabajo, el presupuesto se hace un poco más pesado. El costo de llenar un cilindro promedio de GNC, que hasta el lunes se ubicaba en $8.000, hoy implica pagar entre $12.000 y $13.000 por carga.
Es el costo al cabo de 10 subas consecutivas durante el último año, antes de que en mayo de 2025 se actualizara 5,2%. Desde entonces, entre la desregulación del sector, el efecto del incremento de gas en boca de pozo (desde donde se transporta y distribuye a los puntos de expendio) y el impacto del alza de combustibles líquidos se hicieron sentir.
En abril de 2025, el m3 de GNC en Mendoza promediaba los $499, tras una excepcional baja de precio que se dió ese mes. Un mes después, ese valor ya había trepado a $679. Y hasta este martes pasaron otros 9 ajustes hasta llegar actualmente a $790 en promedio.
Así, en los últimos 12 meses el GNC en Mendoza acumuló una variación del 58,3%, contra 33% de inflación según el IPC provincial. Y se aceleró en este primer cuatrimestre del 2026, con más del 28%, lo que redujo drásticamente la brecha de ahorro que históricamente mantenía frente a la nafta súper.