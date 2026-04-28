En un anuncio dirigido a los empleados públicos, el gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez anunció un bono de $600.000 con motivo del Día del Trabajador y otro de $1.200.000 como refuerzo. El primero estará acreditado este 30 de abril.
Una provincia confirmó un bono de $600.000 por el Día del Trabajador y otro de $1.200.000 como refuerzo
En su mensaje anual, el gobernador Elías Suárez lanzó un "plan de recomposición salarial" que incluye un bono de $600.000 por el Día del Trabajador y un refuerzo extraordinario
La decisión salarial de Suárez se extiende también hacia el segundo semestre del año con un "bono aguinaldo". Según lo informadopor la gobernación de Santiago del Estero, se pagará un total de $1.200.000, el cual se dividirá en dos cuotas iguales de $600.000 cada una, a abonarse durante los meses de junio y julio. Este monto funcionará como un complemento al Sueldo Anual Complementario (SAC) tradicional.
Refuerzo para el medio aguinaldo y bono de fin de año confirmado
Asimismo, el mandatario ratificó que en diciembre se mantendrá el clásico bono de fin de año. Si bien confirmó que el pago se realizará en tres cuotas, aclaró que el monto definitivo se determinará y anunciará más adelante, dependiendo de la evolución de las arcas provinciales.
Al cierre de su discurso, el gobernador destacó "la importancia macroeconómica" de estas decisiones. Suárez explicó que estos recursos no solo benefician al trabajador, sino que se inyectan de forma inmediata en la economía regional, transformándose en consumo que fortalece a las pymes y dinamiza la actividad comercial en todo el territorio provincial.
Con este cronograma, y por el momento, Santiago del Estero se posicionó como la provincia que más desembolsará en bonos extraordinarios para sus empleados públicos.
Con este cronograma, el Poder Ejecutivo provincial dijo que "busca dar previsibilidad a las familias y asegurar un flujo de dinero que impacte directamente en el mercado interno".
Jujuy había anunciado un bono de $100.000 por el Día del Trabajador
A días de conmemorarse en toda la Argentina un nuevo Día del Trabajador, ya se habla no solo de le fecha de cobro de los sueldos de abril, sino del bono extraordinario que muchos empleados estatales cobrarán en el contexto, justamente, del 1º de mayo.
Y es allí donde la provincia de Jujuy fue la primera que confirmó un bono extraordinario de $100.000 para todos los trabajadores de la administración pública. Desde el Poder Ejecutivo jujeño destacaron que la medida apunta a "aliviar el impacto inflacionario en los bolsillos".