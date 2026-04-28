Una provincia confirmó un bono de $600.000 por el Día del Trabajador y otro de $1.200.000 como refuerzo

Refuerzo para el medio aguinaldo y bono de fin de año confirmado

Asimismo, el mandatario ratificó que en diciembre se mantendrá el clásico bono de fin de año. Si bien confirmó que el pago se realizará en tres cuotas, aclaró que el monto definitivo se determinará y anunciará más adelante, dependiendo de la evolución de las arcas provinciales.

Al cierre de su discurso, el gobernador destacó "la importancia macroeconómica" de estas decisiones. Suárez explicó que estos recursos no solo benefician al trabajador, sino que se inyectan de forma inmediata en la economía regional, transformándose en consumo que fortalece a las pymes y dinamiza la actividad comercial en todo el territorio provincial.

Con este cronograma, y por el momento, Santiago del Estero se posicionó como la provincia que más desembolsará en bonos extraordinarios para sus empleados públicos.

pesos argentinos.webp Los empleados públicos de Santiago del Estero cobrarán dos bonos que suman $1.800.000. Imagen ilustrativa.

Con este cronograma, el Poder Ejecutivo provincial dijo que "busca dar previsibilidad a las familias y asegurar un flujo de dinero que impacte directamente en el mercado interno".

Jujuy había anunciado un bono de $100.000 por el Día del Trabajador

A días de conmemorarse en toda la Argentina un nuevo Día del Trabajador, ya se habla no solo de le fecha de cobro de los sueldos de abril, sino del bono extraordinario que muchos empleados estatales cobrarán en el contexto, justamente, del 1º de mayo.

Y es allí donde la provincia de Jujuy fue la primera que confirmó un bono extraordinario de $100.000 para todos los trabajadores de la administración pública. Desde el Poder Ejecutivo jujeño destacaron que la medida apunta a "aliviar el impacto inflacionario en los bolsillos".