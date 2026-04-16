Bono extraordinario de $100.000 por el Día del Trabajador: qué provincias confirmaron el pago

pesos argentinos (1).jpg Un bono extraordinario de $100.000 es lo que cobrarán los empleados públicos de Jujuy por el Día del Trabajador. Imagen ilustrativa.

Además, las autoridades gubernamentales destacaron que este pago extraordinario tiene carácter "no remunerativo y no bonificable" y se acreditará en la cuenta bancaria de los beneficiarios por única vez durante el transcurso del mes de abril de 2026.

Qué es un bono extraordinario y por qué se paga

Un bono extraordinario o pago único especial en el sueldo es una acreditación adicional que no forma parte del salario bruto habitual y que se otorga de manera excepcional en fechas puntuales -como en este caso el Día del Trabajador-, sujeto a decisiones de los gobiernos municipales, provinciales, el Ejecutivo nacional o de una empresa privada.

Aumento-confirmado-del-60%-para-estos-trabajadores-y-se-le-suma-un-bono-extraordinario.jpg A la espera de lo que resuelvan en el resto del país, Jujuy confirmó el pago de un bono extraordinario. Imagen ilustrativa.

Es importante destacar que si el bono es no remunerativo, situación que generalmente ocurre cuando se otorga un pago de este tipo, ese dinero no aporta a jubilación y no se tiene en cuenta para el cálculo del aguinaldo. Tampoco incide en los adicionales y no cambia el monto del sueldo básico. Es decir, se trata de un pago como si se diera "en mano".

Por el momento, Jujuy es la única provincia que anunció el pago del bono extraordinario para los trabajadores de la administración pública, pero no se descarta que con el correr de las horas otro gobierno se sume a la iniciativa. A estar atentos.