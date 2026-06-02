El dólar minorista alcanzó su valor récord en 4 meses y el dólar MEP lo igualó

Este martes el dólar sumó otros $5 y cerró a $1.450, su precio más alto desde principios de febrero. Fue la nota de una nueva rueda cambiaria, con un blue estable y un dólar MEP que casi empardó la cotización oficial del Banco Nación.
La nota destacada de la jornada bursátil fue el avance del dólar minorista. Y a diferencia de otras, la paridad entre los bancos cuyas pizarras cerraron al mismo nivel del Nación.
Al mismo tiempo, el dólar blue se mantuvo en $1.435 que había alcanzado en la víspera y frenó su mini racha alcista. Fue en simultáneo a otra suba de la divisa formal, que había sumado $15.
Por su parte, el denominado "dólar tarjeta" también se encareció, esta vez un 0,34%. Con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, la cotización que es referencia de consumos en el exterior y el pago de plataformas terminó ubicándose en los $1.891,30 sobre el cierre.
Qué pasó con el dólar MEP y el mayorista
Entre los dólares financieros paralelos, el dólar MEP o Bolsa acompañó la tendencia alcista y culminó las operaciones bursátiles en $1.450,24, prácticamente en paridad con la cotización de ventanilla.
Por su parte, el CCL (Contado con Liquidación), en la misma sintonía, escaló $10 antes de cerrar arriba de los $1.501. Fue una suba casi idéntica a la del MEP (0,70%).
En tanto, en el sector comercial el dólar mayorista apenas se movió y topó en $1.427. Así se mantuvo entre las bandas cambiarias administradas por el Banco Central, fijadas entre $789,50 (piso) y $1.764,15 (techo).
Con ese contexto, la autoridad monetaria continuó con su racha compradora en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De tal manera, absorbió un total estimado de 55 millones de dólares para engrosar sus reservas.