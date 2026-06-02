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El dólar minorista alcanzó su valor récord en 4 meses y el dólar MEP lo igualó

Tras sumar $5 cerró a $1.450 en el Banco Nación. El dólar MEP tuvo la mayor suba junto al CCL y el blue se mantuvo estable. Qué pasó en el segmento mayorista

Miguel Ángel Flores
Editado por Miguel Ángel Flores
El dólar oficial tocó su máximo precio desde el inicio de febrero este martes 2 de junio. Y el dólar MEP lo alcanzó.

El dólar oficial tocó su máximo precio desde el inicio de febrero este martes 2 de junio. Y el dólar MEP lo alcanzó.

Este martes el dólar sumó otros $5 y cerró a $1.450, su precio más alto desde principios de febrero. Fue la nota de una nueva rueda cambiaria, con un blue estable y un dólar MEP que casi empardó la cotización oficial del Banco Nación.

La nota destacada de la jornada bursátil fue el avance del dólar minorista. Y a diferencia de otras, la paridad entre los bancos cuyas pizarras cerraron al mismo nivel del Nación.

Al mismo tiempo, el dólar blue se mantuvo en $1.435 que había alcanzado en la víspera y frenó su mini racha alcista. Fue en simultáneo a otra suba de la divisa formal, que había sumado $15.

En Mendoza la brecha entre el dolar oficial y el blue estuvo entre el 8 y el 13%
El dólar MEP, junto al CCL, registró la mayor suba de la jornada

El dólar MEP, junto al CCL, registró la mayor suba de la jornada

Por su parte, el denominado "dólar tarjeta" también se encareció, esta vez un 0,34%. Con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, la cotización que es referencia de consumos en el exterior y el pago de plataformas terminó ubicándose en los $1.891,30 sobre el cierre.

Qué pasó con el dólar MEP y el mayorista

Entre los dólares financieros paralelos, el dólar MEP o Bolsa acompañó la tendencia alcista y culminó las operaciones bursátiles en $1.450,24, prácticamente en paridad con la cotización de ventanilla.

Por su parte, el CCL (Contado con Liquidación), en la misma sintonía, escaló $10 antes de cerrar arriba de los $1.501. Fue una suba casi idéntica a la del MEP (0,70%).

En tanto, en el sector comercial el dólar mayorista apenas se movió y topó en $1.427. Así se mantuvo entre las bandas cambiarias administradas por el Banco Central, fijadas entre $789,50 (piso) y $1.764,15 (techo).

Con ese contexto, la autoridad monetaria continuó con su racha compradora en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De tal manera, absorbió un total estimado de 55 millones de dólares para engrosar sus reservas.

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