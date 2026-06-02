El dólar minorista alcanzó su valor récord en 4 meses y el dólar MEP lo igualó

En Mendoza la brecha entre el dolar oficial y el blue estuvo entre el 8 y el 13% El dólar MEP, junto al CCL, registró la mayor suba de la jornada

Por su parte, el denominado "dólar tarjeta" también se encareció, esta vez un 0,34%. Con el recargo del 30% a cuenta de Ganancias, la cotización que es referencia de consumos en el exterior y el pago de plataformas terminó ubicándose en los $1.891,30 sobre el cierre.

Qué pasó con el dólar MEP y el mayorista

Entre los dólares financieros paralelos, el dólar MEP o Bolsa acompañó la tendencia alcista y culminó las operaciones bursátiles en $1.450,24, prácticamente en paridad con la cotización de ventanilla.

Por su parte, el CCL (Contado con Liquidación), en la misma sintonía, escaló $10 antes de cerrar arriba de los $1.501. Fue una suba casi idéntica a la del MEP (0,70%).

En tanto, en el sector comercial el dólar mayorista apenas se movió y topó en $1.427. Así se mantuvo entre las bandas cambiarias administradas por el Banco Central, fijadas entre $789,50 (piso) y $1.764,15 (techo).

Con ese contexto, la autoridad monetaria continuó con su racha compradora en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). De tal manera, absorbió un total estimado de 55 millones de dólares para engrosar sus reservas.