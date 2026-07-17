Según el INDEC, la canasta de crianza de un niño ya exige casi 2 salarios mínimos

En 2026 el gasto en bienes y servicios (alimentos, ropa, transporte, educación y salud) al ritmo de la canasta familiar supera al de cuidado. Y desde junio 2025, cuando la canasta de crianza duplicó a la inflación, la relación se invirtió en los tres meses subsiguientes.

La relación canasta- salario

Al desglosar los números de junio de 2026, criar a un bebé menor de un año demandó $529.539 mensuales. Un monto que se eleva de manera significativa para un niño de entre 1 y 3 años de edad.

En esta etapa que demanda atención permanente, la canasta de crianza alcanzó $630.926. Sin embargo, la canasta vuelve a bajar para chicos de 4 y 5 hasta los $539.612.

Finalmente, el segmento estadístico más costoso es el de un niño en edad escolar: entre bienes, servicios y cuidado el costo mensual ya se ubica en $678.308.

Al comparar con el SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil) actual, se desprende que una familia necesita asegurarse al menos 1,8 salarios como máximo para poder solventar el máximo valor de la canasta de crianza.

El costo de criar un niño

¿Cuánto deben erogar las familias para alimentar, vestir y educar a un niño? De acuerdo a la medición del INDEC oscila entre $173.468 para los bebés más pequeños hasta los $353.885 para el grupo de mayor edad.

El costo en cuidado es inversamente proporcional, o sea, baja con el crecimiento. El ítem toma el valor del tiempo teórico que demanda el niño por su edad, en base al salario de la categoría "Asistencia y cuidado de personas" del personal doméstico o de casas particulares.

Así, un niño de 1 a 3 años demanda más tiempo: un total de 168 horas mensuales están valuadas en $406.938. En otro extremos, los chicos en edad escolar (de 6 a 12) son los que menos requieren (84 horas mensuales) por un desembolso de $324.423.

Para el cálculo del costo de los bienes y servicios para el desarrollo de infantes, niñas, niños y adolescentes se toma el valor mensual de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires (GBA) que difunde el INDEC para la medición de la pobreza.

Dentro de la CBT, se incluye tanto el costo de adquisición de los alimentos necesarios para cubrir los requerimientos energéticos mínimos como el de los bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, etcétera).