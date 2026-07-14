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Aumento de ANSES a jubilados en agosto: de cuánto será y que pasará con el bono

Los jubilados que cobran por ANSES van a recibir un aumento en agosto y este quedará confirmado en la tarde de este martes

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
Aumento de ANSES a jubilados en agosto: de cuánto será y que pasará con el bono

Aumento de ANSES a jubilados en agosto: de cuánto será y que pasará con el bono

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes la inflación de junio y con ello también se sabrá de cuánto será el aumento de ANSES a todos los jubilados y a las asignaciones para el mes de agosto.

Mientras se espera el dato del INDEC, diversas consultoras ya lanzaron su pronóstico, por lo que también hay un porcentaje previsto sobre cuál será el aumento que dará ANSES en el octavo mes del año.

Los jubilados van a recibir un aumento en base a la inflación.

Los jubilados van a recibir un aumento en base a la inflación.

De cuánto será el aumento de ANSES en agosto

Según los porcentajes ya dados a conocer, el aumento a los jubilados en agosto puede ser inferior al 2%. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires ya informó que el costo de vida aumentó un 1,8% en su jurisdicción y desde el Gobierno Nacional esperan que el INDEC dé a conocer una cifra similar.

De hecho, el vocero presidencial Adrián Ravier señaló que esperaban un porcentaje que pudiera ir entre el 1,8% y el 2%.

En tanto, las principales consultoras también pronosticaron una caída en la inflación y señalaron que puede ubicarse por debajo del 2%, coincidiendo con el pronóstico del Gobierno de Javier Milei.

Econviews, por ejemplo,la ubicó en un 1,1%, siendo el pronóstico más bajo. En tanto, LCG aseguró que la inflación podría ser del 1,5%, mientras que Analytica la llevó a un 1,8% a la inflación de junio, porcentaje que coincidirá con el aumento que ANSES dará en agosto a jubilados y titulares de asignaciones.

De cuánto será el aumento que tendrán los jubilados en agosto.

De cuánto será el aumento que tendrán los jubilados en agosto.

Qué va a pasar con el bono que ANSES paga a los jubilados en agosto

Desde hace más de dos años, todos los meses el gobierno nacional y ANSES pagan un bono a los jubilados que cobran la mínima. Este, desde hace tiempo se encuentra anclado en los $70.000 y todos los meses debe salir un nuevo decreto para aprobar su pago.

En agosto, la idea del gobierno nacional y de ANSES es que se siga abonando, aunque por ahora no hay novedades de que el monto del bono a jubilados vaya a cambiar.

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