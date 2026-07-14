Aumento de ANSES a jubilados en agosto: de cuánto será y que pasará con el bono

De hecho, el vocero presidencial Adrián Ravier señaló que esperaban un porcentaje que pudiera ir entre el 1,8% y el 2%.

En tanto, las principales consultoras también pronosticaron una caída en la inflación y señalaron que puede ubicarse por debajo del 2%, coincidiendo con el pronóstico del Gobierno de Javier Milei.

Econviews, por ejemplo,la ubicó en un 1,1%, siendo el pronóstico más bajo. En tanto, LCG aseguró que la inflación podría ser del 1,5%, mientras que Analytica la llevó a un 1,8% a la inflación de junio, porcentaje que coincidirá con el aumento que ANSES dará en agosto a jubilados y titulares de asignaciones.

De cuánto será el aumento que tendrán los jubilados en agosto.

Qué va a pasar con el bono que ANSES paga a los jubilados en agosto

Desde hace más de dos años, todos los meses el gobierno nacional y ANSES pagan un bono a los jubilados que cobran la mínima. Este, desde hace tiempo se encuentra anclado en los $70.000 y todos los meses debe salir un nuevo decreto para aprobar su pago.

En agosto, la idea del gobierno nacional y de ANSES es que se siga abonando, aunque por ahora no hay novedades de que el monto del bono a jubilados vaya a cambiar.