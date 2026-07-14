Aumento de ANSES a jubilados en agosto: de cuánto será y que pasará con el bono

Mientras se espera el dato del INDEC, diversas consultoras ya lanzaron su pronóstico, por lo que también hay un porcentaje previsto sobre cuál será el aumento que dará ANSES en el octavo mes del año.
De cuánto será el aumento de ANSES en agosto
Según los porcentajes ya dados a conocer, el aumento a los jubilados en agosto puede ser inferior al 2%. De hecho, la Ciudad de Buenos Aires ya informó que el costo de vida aumentó un 1,8% en su jurisdicción y desde el Gobierno Nacional esperan que el INDEC dé a conocer una cifra similar.
De hecho, el vocero presidencial Adrián Ravier señaló que esperaban un porcentaje que pudiera ir entre el 1,8% y el 2%.
En tanto, las principales consultoras también pronosticaron una caída en la inflación y señalaron que puede ubicarse por debajo del 2%, coincidiendo con el pronóstico del Gobierno de Javier Milei.
Econviews, por ejemplo,la ubicó en un 1,1%, siendo el pronóstico más bajo. En tanto, LCG aseguró que la inflación podría ser del 1,5%, mientras que Analytica la llevó a un 1,8% a la inflación de junio, porcentaje que coincidirá con el aumento que ANSES dará en agosto a jubilados y titulares de asignaciones.
Qué va a pasar con el bono que ANSES paga a los jubilados en agosto
Desde hace más de dos años, todos los meses el gobierno nacional y ANSES pagan un bono a los jubilados que cobran la mínima. Este, desde hace tiempo se encuentra anclado en los $70.000 y todos los meses debe salir un nuevo decreto para aprobar su pago.
En agosto, la idea del gobierno nacional y de ANSES es que se siga abonando, aunque por ahora no hay novedades de que el monto del bono a jubilados vaya a cambiar.