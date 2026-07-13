Calendario completo de ANSES para julio de 2026: cuándo cobro con las fechas actualizadas

1. Beneficiarios del haber mínimo (cobran $411.989,33 base o $481.989,33 con el bono completo):

DNI terminados en 0 y 1 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminados en 2 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminados en 3 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminados en 4 : miércoles 15 de julio

: miércoles 15 de julio DNI terminados en 5 : jueves 16 de julio

: jueves 16 de julio DNI terminados en 6 : viernes 17 de julio

: viernes 17 de julio DNI terminados en 7 : lunes 20 de julio

: lunes 20 de julio DNI terminados en 8 : martes 21 de julio

: martes 21 de julio DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio

2. Beneficiarios que superan la jubilación mínima:

DNI terminados en 0 y 1 : jueves 23 de julio

: jueves 23 de julio DNI terminados en 2 y 3 : viernes 24 de julio

: viernes 24 de julio DNI terminados en 4 y 5 : lunes 27 de julio

: lunes 27 de julio DNI terminados en 6 y 7 : martes 28 de julio

: martes 28 de julio DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio

Pensiones No Contributivas (PNC): fechas y montos

Las liquidaciones de las PNC por Invalidez y Vejez quedaron fijadas en $358.392,53 unificando el incremento del mes y el refuerzo de contingencia. Las fechas de acreditación finalizan esta semana:

DNI terminados en 0, 1, 2 y 3 : miércoles 8 de julio

: miércoles 8 de julio DNI terminados en 4 y 5 : lunes 13 de julio

: lunes 13 de julio DNI terminados en 6 y 7 : martes 14 de julio

: martes 14 de julio DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio

Cronograma para la AUH, SUAF y Asignación por Embarazo

Las asignaciones familiares se depositan bajo la misma modalidad y se ajustaron por el índice inflacionario de mayo. El monto total de la AUH quedó en $148.049 (se perciben $118.439,20 en mano por la retención del 20%).

AUH y Asignación Familiar por Hijo (SUAF): replican exactamente el mismo calendario de los jubilados de la mínima, comenzando con los documentos terminados en 0 el miércoles 8 de julio y finalizando con la terminación 9 el miércoles 22 de julio.

replican exactamente el mismo calendario de los jubilados de la mínima, comenzando con los documentos terminados en 0 el miércoles 8 de julio y finalizando con la terminación 9 el miércoles 22 de julio. Asignación por Embarazo (AUE): el dinero se libera de manera escalonada un dígito por día hábil. Las terminaciones en 0 arrancan el lunes 13 de julio, mientras que las beneficiarias con documentos finalizados en 9 percibirán sus fondos el viernes 24 de julio.

Prestación por Desempleo y Asignaciones de Pago Único

Para el cierre del mes se reservaron las líneas de asistencia para trabajadores desvinculados del mercado formal y los reintegros extraordinarios: