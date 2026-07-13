Calendario completo de ANSES para julio de 2026: cuándo cobro con las fechas actualizadas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) puso en marcha el cronograma unificado de pagos para todas sus prestaciones correspondientes a julio de 2026. Tras la pausa por los feriados nacionales, los depósitos bancarios se reanudaron con total normalidad. Este mes llega con un incremento del 2,15% en los haberes debido a la fórmula de movilidad por inflación y con la liquidación asegurada del bono extra de $70.000 para las categorías con ingresos mínimos.
La distribución del dinero está organizada según el último número del Documento Nacional de Identidad (DNI). Al concentrarse tantas prestaciones en un mismo mes, conocer los días de acreditación sirve para planificar el paso por el cajero automático y evitar filas innecesarias.
Jubilaciones y pensiones: los días de pago de julio
El organismo previsional mantiene la división de los beneficiarios en dos grandes grupos según el monto de sus recibos:
1. Beneficiarios del haber mínimo (cobran $411.989,33 base o $481.989,33 con el bono completo):
- DNI terminados en 0 y 1: miércoles 8 de julio
- DNI terminados en 2: lunes 13 de julio
- DNI terminados en 3: martes 14 de julio
- DNI terminados en 4: miércoles 15 de julio
- DNI terminados en 5: jueves 16 de julio
- DNI terminados en 6: viernes 17 de julio
- DNI terminados en 7: lunes 20 de julio
- DNI terminados en 8: martes 21 de julio
- DNI terminados en 9: miércoles 22 de julio
2. Beneficiarios que superan la jubilación mínima:
- DNI terminados en 0 y 1: jueves 23 de julio
- DNI terminados en 2 y 3: viernes 24 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 27 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: martes 28 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 29 de julio
Pensiones No Contributivas (PNC): fechas y montos
Las liquidaciones de las PNC por Invalidez y Vejez quedaron fijadas en $358.392,53 unificando el incremento del mes y el refuerzo de contingencia. Las fechas de acreditación finalizan esta semana:
- DNI terminados en 0, 1, 2 y 3: miércoles 8 de julio
- DNI terminados en 4 y 5: lunes 13 de julio
- DNI terminados en 6 y 7: martes 14 de julio
- DNI terminados en 8 y 9: miércoles 15 de julio
Cronograma para la AUH, SUAF y Asignación por Embarazo
Las asignaciones familiares se depositan bajo la misma modalidad y se ajustaron por el índice inflacionario de mayo. El monto total de la AUH quedó en $148.049 (se perciben $118.439,20 en mano por la retención del 20%).
- AUH y Asignación Familiar por Hijo (SUAF): replican exactamente el mismo calendario de los jubilados de la mínima, comenzando con los documentos terminados en 0 el miércoles 8 de julio y finalizando con la terminación 9 el miércoles 22 de julio.
- Asignación por Embarazo (AUE): el dinero se libera de manera escalonada un dígito por día hábil. Las terminaciones en 0 arrancan el lunes 13 de julio, mientras que las beneficiarias con documentos finalizados en 9 percibirán sus fondos el viernes 24 de julio.
Prestación por Desempleo y Asignaciones de Pago Único
Para el cierre del mes se reservaron las líneas de asistencia para trabajadores desvinculados del mercado formal y los reintegros extraordinarios:
- Fondo de Desempleo: las transferencias bancarias se realizarán entre el jueves 23 de julio y el miércoles 29 de julio, agrupando dos números de DNI por jornada.
- Asignaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción: al tratarse de pagos extraordinarios que no dependen de un calendario fijo, la ventanilla de cobro para todas las terminaciones de documento permanece abierta desde el 13 de julio hasta el 11 de agosto.