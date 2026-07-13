ANSES confirmó un ingreso de $372.000 para trabajadores y las fechas de pago en julio

Los trabajadores que fueron desvinculados de sus puestos en el sector formal y realizaron el trámite ante la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ya pueden verificar el cronograma definitivo de ingresos para este período. El organismo previsional oficializó el calendario de la Prestación por Desempleo correspondiente a julio de 2026, el cual se concentrará de forma exclusiva durante los últimos días del mes.
Esta asistencia económica, pensada como un amortiguador temporal para quienes se encuentran en la búsqueda activa de trabajo, contempla no solo una transferencia monetaria, sino también el mantenimiento de la cobertura de la obra social y el cobro de las asignaciones familiares asociadas al grupo familiar.
De cuánto son los montos mínimos y máximos en julio de 2026
La liquidación de este beneficio no se rige por un valor único para todos los beneficiarios, sino que se calcula de manera individual tomando el 75% de la mejor remuneración neta mensual que el empleado haya percibido en los últimos seis meses de actividad formal.
Sin embargo, el Gobierno nacional establece topes fijos para el sistema que fueron actualizados mediante la normativa previsional vigente. Para los pagos que impactan a partir del 1 de julio, las escalas límites quedaron de la siguiente forma:
- Monto mínimo de la prestación: $186.200
- Monto máximo de la prestación: $372.400
La cantidad de cuotas mensuales a percibir (que oscila entre un piso de 2 y un techo de 12 meses) se asigna en base a los años de aportes que el trabajador acumuló de forma efectiva durante los últimos tres años previos al despido.
Calendario de pagos confirmado para la Prestación por Desempleo
Las acreditaciones bancarias se ordenan de acuerdo con la finalización del Documento Nacional de Identidad (DNI) de los titulares, organizadas bajo el siguiente esquema de días hábiles:
- Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 22 de julio
- Documentos terminados en 2 y 3: jueves 23 de julio
- Documentos terminados en 4 y 5: viernes 24 de julio
- Documentos terminados en 6 y 7: lunes 27 de julio
- Documentos terminados en 8 y 9: martes 28 de julio