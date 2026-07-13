ANSES confirmó un ingreso de $372.000 para trabajadores y las fechas de pago en julio

Esta asistencia económica, pensada como un amortiguador temporal para quienes se encuentran en la búsqueda activa de trabajo, contempla no solo una transferencia monetaria, sino también el mantenimiento de la cobertura de la obra social y el cobro de las asignaciones familiares asociadas al grupo familiar.

De cuánto son los montos mínimos y máximos en julio de 2026

La liquidación de este beneficio no se rige por un valor único para todos los beneficiarios, sino que se calcula de manera individual tomando el 75% de la mejor remuneración neta mensual que el empleado haya percibido en los últimos seis meses de actividad formal.