Pusieron vacas a pastar en un desierto y consiguieron lo inesperado: la tierra comenzó a regenerarse

En el norte de México, el Desierto de Chihuahua avanza devorando la vegetación, es así que los productores y científicos buscan maneras ingeniosas para revertir la degradación y convertir el suelo seco en un oasis. En este caso, la solución provino de los ganaderos.
En el Rancho Las Damas, un terreno de condiciones extremas, se implementó un exitoso proyecto piloto en el que se utilizó una manada concentrada de ganado bovino para restaurar miles de hectáreas de suelo estéril en esta región árida.
El método que convirtió al ganado en aliado del desierto: cómo México recupera tierras secas con “tractores biológicos”
El proceso no consiste simplemente en soltar a los animales, sino en usarlos como "tractores biológicos" y fertilizadores móviles a través de un ciclo perfectamente planeado llamado pastoreo de ultra-alta densidad. El suelo del desierto suele crear una costra dura y estéril debido a la erosión. Al caminar y pisotear de forma masiva y compacta en áreas reducidas, las pezuñas del ganado rompen esta capa.
Esto permite que el aire y el agua de las escasas lluvias penetren en la arena en lugar de evaporarse.Las heces y la orina concentradas de los animales aportan una enorme cantidad de nutrientes y microorganismos que la arena necesita para convertirse en tierra viva. Además, al moverse de forma constante, el ganado pisotea el pasto seco viejo, enterrándolo en el suelo junto con las semillas nativas que llevaban décadas dormidas bajo el desierto.
Cuando las vacas se convierten en ingenieras del ecosistema: el método que revive tierras degradadas en México
Tras la introducción de prácticas de pastoreo adaptativo y principios regenerativos, la familia Las Damas comenzó a realizar cambios transformadores, tanto en la infraestructura hídrica y de cercado temporal como en la productividad del desierto. Para 2018, Alejandro contaba con más de 300 potreros con una combinación de cercado permanente (la mayoría de un solo hilo de alta resistencia) y cercado temporal de alambre de polietileno.
Durante este proceso regenerativo, Las Damas no ha utilizado ningún insumo suplementario para el ganado, con la excepción de algunos minerales de sal marina suplementario. Se han observado varias mejoras significativas en los últimos 5 a 10 años. Estas incluyen:
- Antes del manejo regenerativo, las vacas requerían alimentos suplementarios de marzo a julio de cada año. Ahora no hay alimentos suplementarios, solo el suplemento mineral.
- El rancho ahora requiere menos mano de obra para operar, a pesar de que el ganado se traslada dos veces al día.
- Los ingresos netos del rancho han aumentado un 350%, con el triple de vacas y un menor costo unitario de producción.
- El costo de la inversión en infraestructura de agua y cercas fue de aproximadamente $40 por acre, distribuido a lo largo de 15 años.