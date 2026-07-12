Pusieron vacas a pastar en un desierto y consiguieron lo inesperado: la tierra comenzó a regenerarse

Esto permite que el aire y el agua de las escasas lluvias penetren en la arena en lugar de evaporarse.Las heces y la orina concentradas de los animales aportan una enorme cantidad de nutrientes y microorganismos que la arena necesita para convertirse en tierra viva. Además, al moverse de forma constante, el ganado pisotea el pasto seco viejo, enterrándolo en el suelo junto con las semillas nativas que llevaban décadas dormidas bajo el desierto.

Cuando las vacas se convierten en ingenieras del ecosistema: el método que revive tierras degradadas en México

Tras la introducción de prácticas de pastoreo adaptativo y principios regenerativos, la familia Las Damas comenzó a realizar cambios transformadores, tanto en la infraestructura hídrica y de cercado temporal como en la productividad del desierto. Para 2018, Alejandro contaba con más de 300 potreros con una combinación de cercado permanente (la mayoría de un solo hilo de alta resistencia) y cercado temporal de alambre de polietileno.

Durante este proceso regenerativo, Las Damas no ha utilizado ningún insumo suplementario para el ganado, con la excepción de algunos minerales de sal marina suplementario. Se han observado varias mejoras significativas en los últimos 5 a 10 años. Estas incluyen: