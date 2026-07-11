El extra de ANSES casi desconocido y por el que paga miles de pesos al mes a cada beneficiario

A diferencia de otros programas con topes fijos por grupo familiar, este beneficio se liquida por unidad. Esto significa que si una madre cuenta con dos hijos que cumplen con los requisitos de edad, el ingreso extra mensual por este concepto asciende a $111.682.

El dinero funciona como un refuerzo económico para la compra de leche, fórmulas infantiles y alimentos, y su cobro es totalmente compatible con el depósito de la Tarjeta Alimentar y los haberes regulares del sistema.

Quiénes tienen derecho a cobrar este subsidio de forma automática

El padrón de beneficiarios del Plan 1000 Días se confecciona mediante un cruce automático de información entre las bases de datos de ANSES y el Ministerio de Capital Humano. Los grupos habilitados para percibir los $55.841 este mes son:

Titulares de la Asignación por Embarazo (AUE) para Protección Social.

para Protección Social. Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) por cada niño de hasta 3 años de edad inclusive.

En julio, ANSES va a pagar más de $55.000 por este extra.

Plazos del sistema y cómo verificar el estado de cobro

La principal característica de este programa es que no requiere hacer ningún trámite presencial ni digital. La acreditación del dinero se genera de forma automatizada una vez que el sistema detecta que el titular cumple con las condiciones de gestación o edad de los menores a cargo.

Para los nuevos beneficiarios de la AUH o la Asignación por Embarazo, el procesamiento administrativo del alta en el padrón puede demorar un plazo de hasta 90 días desde el primer cobro. Por este motivo, se aconseja verificar que los vínculos familiares estén correctamente registrados ingresando a la plataforma virtual Mi ANSES con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social, dentro de la pestaña de relaciones familiares.