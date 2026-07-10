ANSES confirmó un bono de $515.000 para trabajadores que cumplan un requisito especial

Para percibir el beneficio, el tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) vigente es de $5.941.936. Asimismo, el límite máximo de ingresos individuales para cada uno de los progenitores se mantiene dentro de los parámetros establecidos por la normativa de seguridad social. Si uno de los dos padres supera de forma particular el techo permitido, el sistema bloquea automáticamente la liquidación del pago único.

Quiénes pueden solicitar el pago extra y cuáles son los requisitos

La asignación abarca a trabajadores de distintos sectores de la economía formal y beneficiarios de ciertas prestaciones del Estado. Los grupos habilitados para iniciar el trámite son:

Trabajadores registrados en relación de dependencia (actividad privada y pública).

Monotributistas inscritos en todas las categorías del régimen.

Personas que se encuentren percibiendo la Prestación por Desempleo.

Trabajadores que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

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Plazos vigentes y documentación para activar el cobro

La presentación de los papeles no se realiza de forma automática con el dictamen judicial. Los interesados deben ingresar la solicitud a través de la plataforma virtual Mi ANSES o solicitar un turno presencial en las oficinas del organismo.