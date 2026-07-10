ANSES confirmó un bono de $515.000 para trabajadores que cumplan un requisito especial

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó la vigencia de un fuerte desembolso económico destinado a las familias que hayan sumado un nuevo integrante. Se trata de la Asignación por Adopción, un beneficio extraordinario que en julio de 2026 llega con un aumento del 2,15% y supera la barrera del medio millón de pesos.
A diferencia de las prestaciones mensuales tradicionales, este pago de ANSES se ejecuta por única vez y requiere de un trámite específico ante el organismo previsional para que el dinero se acredite en la cuenta bancaria del titular antes de que finalice el mes en curso.
Cuánto paga ANSES por la Asignación por Adopción en julio
Con el último incremento derivado de la fórmula de movilidad mensual, el monto exacto de este beneficio de ANSES quedó fijado en $515.929,01. Al igual que ocurre con otras líneas del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), la liquidación de la plata está sujeta a ciertos límites socioeconómicos para el grupo familiar.
Para percibir el beneficio, el tope de Ingreso del Grupo Familiar (IGF) vigente es de $5.941.936. Asimismo, el límite máximo de ingresos individuales para cada uno de los progenitores se mantiene dentro de los parámetros establecidos por la normativa de seguridad social. Si uno de los dos padres supera de forma particular el techo permitido, el sistema bloquea automáticamente la liquidación del pago único.
Quiénes pueden solicitar el pago extra y cuáles son los requisitos
La asignación abarca a trabajadores de distintos sectores de la economía formal y beneficiarios de ciertas prestaciones del Estado. Los grupos habilitados para iniciar el trámite son:
- Trabajadores registrados en relación de dependencia (actividad privada y pública).
- Monotributistas inscritos en todas las categorías del régimen.
- Personas que se encuentren percibiendo la Prestación por Desempleo.
- Trabajadores que cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).
- Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Plazos vigentes y documentación para activar el cobro
La presentación de los papeles no se realiza de forma automática con el dictamen judicial. Los interesados deben ingresar la solicitud a través de la plataforma virtual Mi ANSES o solicitar un turno presencial en las oficinas del organismo.
- El tiempo límite para reclamarlo: el trámite puede iniciarse una vez transcurridos dos meses desde la fecha de la sentencia de adopción y existe un plazo máximo de dos años para solicitar el dinero. Una vez vencido ese período, el derecho a cobrar el beneficio caduca.
- Papeles obligatorios: para dar el alta del trámite en el sistema se exige la presentación de la sentencia judicial de adopción, la partida de nacimiento corregida del menor con los nuevos datos filiatorios y los Documentos Nacionales de Identidad (DNI) vigentes tanto del niño como de los padres adoptivos.