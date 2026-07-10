Cuánto paga ANSES por cada asignación universal por hijo que recibe una familia en julio 2026

AUH (por cada hijo menor de 18 años): el monto total asciende a $148.049 .

el monto total asciende a . AUH por hijo con discapacidad (sin límite de edad): el valor bruto se eleva a $482.062.

El beneficio se liquida por cada menor registrado en el sistema, con un tope máximo de cobro de hasta cinco hijos por cada grupo familiar.

Asimismo, ANSES establece que los titulares reciben de forma automática el 80% del valor total directo en sus cuentas bancarias. El 20% restante queda retenido por el Estado y se acumula mes a mes como un fondo anual.

De esta manera, el desglose de lo que se cobra en mano durante julio queda configurado así:

Por la AUH: el beneficiario percibe $118.439,20 netos en mano . Los $29.609,80 restantes van al pozo de retención.

el beneficiario percibe . Los $29.609,80 restantes van al pozo de retención. Por la AUH con discapacidad: el depósito de bolsillo es de $385.649,60, mientras que los $96.412,40 sobrantes se guardan de forma temporal.

Existe una excepción reciente en el sistema: aquellos hogares con chicos de hasta 5 años cuyos controles sanitarios sean validados de manera automática por el Ministerio de Salud quedan exceptuados de la retención y reciben el 100% del dinero mes a mes.

Para el resto de los casos, si una familia cuenta con tres hijos menores bajo el régimen común, el cobro neto unificado en el cajero automático será de $355.317,60. A esta suma se le agregan de forma independiente otros programas si corresponde, como la Tarjeta Alimentar o el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

El trámite obligatorio para cobrar el dinero retenido

Para destrabar el 20% acumulado durante el año anterior, los beneficiarios deben presentar de manera obligatoria la Libreta AUH. Este documento es el único canal oficial para demostrar ante ANSES que los menores asistieron a la escuela de forma regular, cumplieron con el calendario de vacunación obligatorio y pasaron por los controles médicos.

El formulario se descarga gratis ingresando a la plataforma virtual Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez completado y firmado por las autoridades del colegio y del centro de salud, se vuelve a subir al aplicativo web. Tras el cruce de datos, el organismo previsional demora un plazo estimado de 60 días en depositar el retroactivo correspondiente en la misma cuenta de cobro.