Calendario de pagos ANSES: cuándo se cobra la AUH en julio de 2026 y cuáles son los nuevos montos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente a julio de 2026. Este mes, los haberes perciben un incremento del 2,15%, calculado en sintonía con la fórmula de movilidad que toma como referencia el índice de inflación de mayo.
Debido al esquema habitual del organismo previsional, la distribución de los fondos se activará durante la segunda semana del mes, exceptuando los días feriados y jornadas no laborables. Para este período, las fechas quedaron establecidas por ANSES entre el miércoles 8 y el miércoles 22 de julio, distribuidas según el último dígito del Documento Nacional de Identidad (DNI).
Cronograma de pagos de la AUH para julio de 2026
Las fechas de acreditación de la asignación se ordenan de la siguiente manera según el esquema de ANSES:
- DNI finalizados en 0 y 1: miércoles 8 de julio
- DNI finalizados en 2: lunes 13 de julio
- DNI finalizados en 3: martes 14 de julio
- DNI finalizados en 4: miércoles 15 de julio
- DNI finalizados en 5: jueves 16 de julio
- DNI finalizados en 6: viernes 17 de julio
- DNI finalizados en 7: lunes 20 de julio
- DNI finalizados en 8: martes 21 de julio
- DNI finalizados en 9: miércoles 22 de julio
Cuánto se cobra por la AUH con el nuevo aumento
Con la aplicación del reajuste, los montos totales para el séptimo mes del año quedaron fijados en los siguientes valores de referencia:
- Asignación Universal por Hijo (AUH): $118.436,84
- Asignación por Embarazo (AUE): $118.436,84
- Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $385.646,95
Hay que tener en cuenta que ANSES en realidad paga el 80% de la asignación, mientras que el 20% restante es retenido y se va acumulando a lo largo del año para ser entregado una vez que las familias presenten la Libreta AUH, en donde conste que el o la menor ha ido a la escuela durante el año y ha recibido todos los controles médicos correspondientes.
Paso a paso para presentar la Libreta AUH desde Mi ANSES
La presentación de este formulario se gestiona por vía digital a través de las plataformas oficiales de la entidad de seguridad social, evitando la necesidad de asistir a una oficina presencial. El procedimiento requiere cumplir con las siguientes pautas:
- Acceder al aplicativo Mi ANSES utilizando el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.
- Ingresar a la sección "Hijos" y seleccionar la opción "Libreta AUH" para verificar el estado de los menores registrados.
- En caso de registrar datos pendientes de acreditación, optar por "Generar Libreta" para descargar el formulario complementario.
- Imprimir el documento en una sola hoja, asegurando una impresión nítida, y presentarlo ante las autoridades del centro de salud o de la escuela para su validación, firma y sello.
- Capturar una fotografía clara del formulario completo. La imagen debe tomarse en un espacio iluminado, sobre una superficie plana, mostrar los cuatro márgenes negros de la hoja, pesar menos de 3 MB y estar en formato JPG.
- Volver a ingresar al sistema, dirigirse nuevamente al apartado de "Libreta AUH" y presionar "Subir Libreta AUH". El proceso finaliza una vez que se recibe la confirmación por correo electrónico.