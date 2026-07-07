Calendario de pagos ANSES: cuándo se cobra la AUH en julio de 2026 y cuáles son los nuevos montos

DNI finalizados en 0 y 1: miércoles 8 de julio

miércoles 8 de julio DNI finalizados en 2: lunes 13 de julio

lunes 13 de julio DNI finalizados en 3: martes 14 de julio

martes 14 de julio DNI finalizados en 4: miércoles 15 de julio

miércoles 15 de julio DNI finalizados en 5: jueves 16 de julio

jueves 16 de julio DNI finalizados en 6: viernes 17 de julio

viernes 17 de julio DNI finalizados en 7: lunes 20 de julio

lunes 20 de julio DNI finalizados en 8: martes 21 de julio

martes 21 de julio DNI finalizados en 9: miércoles 22 de julio

Cuánto se cobra por la AUH con el nuevo aumento

Con la aplicación del reajuste, los montos totales para el séptimo mes del año quedaron fijados en los siguientes valores de referencia:

Asignación Universal por Hijo (AUH): $118.436,84

$118.436,84 Asignación por Embarazo (AUE): $118.436,84

$118.436,84 Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $385.646,95

Hay que tener en cuenta que ANSES en realidad paga el 80% de la asignación, mientras que el 20% restante es retenido y se va acumulando a lo largo del año para ser entregado una vez que las familias presenten la Libreta AUH, en donde conste que el o la menor ha ido a la escuela durante el año y ha recibido todos los controles médicos correspondientes.

Paso a paso para presentar la Libreta AUH desde Mi ANSES

La presentación de este formulario se gestiona por vía digital a través de las plataformas oficiales de la entidad de seguridad social, evitando la necesidad de asistir a una oficina presencial. El procedimiento requiere cumplir con las siguientes pautas: