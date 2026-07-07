Jubilados ANSES: de cuánto es la jubilación mínima en julio con el nuevo plus autorizado por Javier Milei

El reajuste no solo modifica las escalas de la jubilación mínima, sino que repercute directamente en el resto del universo previsional administrado por el Estado, incluyendo las pensiones ordinarias, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Nuevas escalas: el detalle de los ingresos para el haber mínimo

La liquidación correspondiente al séptimo mes del año une el incremento porcentual y el desembolso de un bono de $70.000, quedando en la siguiente cifra: