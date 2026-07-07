Jubilados ANSES: de cuánto es la jubilación mínima en julio con el nuevo plus autorizado por Javier Milei

A través de la Resolución 186/2026 publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional ratificó las modificaciones en los haberes de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para julio de 2026 en lo que tiene que ver con los jubilados. Con la aplicación de la fórmula de movilidad mensual, que contempla la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con dos decimales, se determinó una actualización del 2,15% sobre las prestaciones basadas en el registro inflacionario de mayo.
El reajuste no solo modifica las escalas de la jubilación mínima, sino que repercute directamente en el resto del universo previsional administrado por el Estado, incluyendo las pensiones ordinarias, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).
Nuevas escalas: el detalle de los ingresos para el haber mínimo
La liquidación correspondiente al séptimo mes del año une el incremento porcentual y el desembolso de un bono de $70.000, quedando en la siguiente cifra:
- Haber previsional mínimo: $411.989,33
- Bono extraordinario de contingencia: $70.000,00
- Monto total de bolsillo: $481.989,33
Los requisitos para iniciar la jubilación
El inicio del trámite previsional para obtener la jubilación puede gestionarse a distancia mediante las herramientas virtuales del organismo. Los pasos indispensables para el inicio de la solicitud contemplan:
- Ingresar a la plataforma virtual Mi ANSES utilizando el código único de identificación laboral (CUIL) y la respectiva Clave de la Seguridad Social.
- Dirigirse a la pestaña de "Trabajo" y seleccionar la opción "Consultar Historia Laboral" para verificar que la totalidad de los años de servicio y aportes obligatorios estén debidamente computados por el sistema.
- En caso de detectar períodos faltantes, adjuntar certificaciones de servicios, recibos de sueldo antiguos, comprobantes de afiliación de obras sociales o, en su defecto, completar una declaración jurada complementaria.
- Confeccionar de forma obligatoria el Formulario 6.18, correspondiente a la "Solicitud de Prestaciones Previsionales".
- Reservar un turno de atención mediante el turnero web para concluir el trámite de manera presencial en la delegación de ANSES más cercana, donde se requerirá la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente.
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