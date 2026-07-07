Cómo limpiar la rejilla del horno y dejarla libre de grasa incrustada y pegada

Bicarbonato de sodio (1 taza)

Vinagre blanco de alcohol

Agua caliente

Una esponja de fibra o lana de acero (virulana)

Una bañera o un recipiente plástico grande donde quepa la rejilla

El interior del horno debe limpiarse todos los meses, para evitar que se pegue la grasa.

El primer paso es retirar las rejillas y colocarlas en un fuentón, palangana o espacio donde se pueda llenar con agua caliente. Espolvoreá una cantidad generosa de bicarbonato de sodio sobre toda la superficie metálica y, luego, rociá vinagre blanco por encima. Se producirá una efervescencia; esta reacción ayuda a despegar los residuos carbonizados.

Tendrás que dejar actuar esta mezcla al menos unas 4 o 5 horas (también puedes dejarlo toda la noche). El agua caliente y los componentes químicos naturales ablandarán los restos de comida pegada.

El próximo paso será retirar la rejilla de esta mezcla y retirar la grasa pegada con una esponja. También podés ayudarte con un cepillo de dientes viejo.

La rejilla del horno se puede limpiar con vinagre blanco, agua caliente y bicarbonato de sodio.

Finalmente, enjuagá con agua limpia y secá bien con un paño para evitar la oxidación. Es importante recordar que la rejilla y el interior del horno deben limpiarse todos los meses, ya que de esta manera uno evita que se acumula y se pegue la grasa y la suciedad.

Para evitar tener que repetir este proceso tan seguido, también puedes limpiar las rejillas de forma ligera cada vez que termines de usar el horno y el metal aún esté tibio. Un repaso rápido con un paño húmedo evitará que la grasa se vuelva a acumular y se calcine.