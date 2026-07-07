Adiós al veterinario: Samsung lanza una herramienta que detecta enfermedades en mascotas a partir de una foto

Samsung prepara una herramienta para detectar enfermedades en mascotas.

El funcionamiento es sencillo. El usuario solo debe tomar una fotografía de su mascota con un dispositivo Samsung (en principio solo sería en la línea Galaxy) y cargarla en la aplicación SmartThings. A partir de allí, el sistema analiza la imagen en busca de señales compatibles con diferentes problemas de salud. En cuestión de segundos, la inteligencia artificial genera un informe preliminar que puede alertar sobre la presencia de determinados problemas físicos.

Entre las capacidades más destacadas de esta tecnología se encuentra la detección de cataratas, alteraciones dentales y luxación de rótula (una lesión frecuente en algunas razas de perros). Además de identificar estas posibles patologías, la IA también puede estimar el grado de la lesión para ofrecer una orientación más precisa.

Así podrás detectar enfermedades en mascotas gracias a Samsung.

En sintonía, la plataforma también incorpora funciones destinadas al seguimiento del bienestar general del animal. Gracias al análisis de las imágenes, puede detectar signos compatibles con obesidad, registrar cambios en el peso corporal y colaborar con el control de la cantidad de alimento y agua que consume la mascota.

Según explican desde Samsung, el éxito en el diagnóstico está garantizado y alcanza al 97%. Esto se debe a que se entrenó el modelo de inteligencia artificial utilizando más de 30.000 fotografías obtenidas de prestigiosos centros veterinarios. Todas las imágenes fueron revisadas y clasificadas por especialistas, mientras que el proyecto contó con la participación de investigadores del Instituto Avanzado de Ciencia y Tecnología de Corea (KAIST) y de la Universidad Carnegie Mellon, con el objetivo de mejorar la precisión de los algoritmos.