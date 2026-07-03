Samsung lanzará un anillo inteligente que te alertará ante posibles problemas de salud

El Galaxy Ring tendrá su segundo anillo.

El núcleo de esta propuesta radica en la prevención activa y la detección temprana de irregularidades que puedan poner en riesgo la salud de quien use este anillo inteligente. El sistema empleará métricas precisas obtenidas a lo largo de un ciclo continuo de siete noches de descanso, analizando variables críticas como el ritmo cardíaco, los patrones respiratorios y los niveles de saturación de oxígeno en el flujo sanguíneo.

Con este registro inicial, el anillo de Samsung establecerá un perfil biométrico personalizado que servirá de referencia base para advertir variaciones inusuales. Ante cualquier anomalía detectada, el ecosistema alertará de inmediato al usuario, sugiriendo visitas médicas de chequeo o modificaciones oportunas en su estilo de vida diario.

Paralelamente, la firma trabaja en una métrica orientada a evaluar el riesgo cardiovascular. Este indicador fusionará datos que contemplan la calidad del sueño, las rutinas de nutrición, el grado de actividad física y la gestión del estrés cotidiano.

Todavía no hay fecha oficial de lanzamiento de este anillo de Samsung.

Según expone Pak, las diferencias competitivas dentro de la industria de los anillos inteligentes ya no se fundamentan en los componentes físicos o sensores, dado que la mayoría de los desarrolladores implementan tecnologías de hardware similares. En consecuencia, la estrategia de Samsung para destacar sobre sus rivales se basará en el desarrollo de herramientas de software potenciadas por inteligencia artificial, ofreciendo un asesoramiento a medida.

Por el momento, Samsung no especificó cuáles serán los teléfonos o dispositivos compatibles con esta segunda versión del anillo inteligente. Aunque, sí se supo que el Galaxy Ring 2 estará coordinado por completo con la aplicación oficial Samsung Health.