Samsung presentó oficialmente un nuevo teléfono para la gama económica. Este celular, perteneciente a la línea A, se destaca por incorporar funciones con inteligencia artificial de gran utilidad y también por garantizar actualizaciones hasta 2032. Se estima que el smartphone salga a la venta entre julio y agosto.
El nuevo teléfono de Samsung con funciones de inteligencia artificial y actualizaciones garantizadas hasta 2032
Este teléfono desarrollado para la línea económica, es de los más completos en Samsung. Por ahora la empresa no confirmó su precio de venta
Este teléfono de Samsung trae funciones de IA y asegura seis años de actualizaciones
El teléfono en cuestión es el Galaxy A27 5G, un dispositivo diseñado para que, a priori, aquellos usuarios que acceden a celulares gama económica puedan utilizar las más sofisticadas funciones de inteligencia artificial. De hecho, la firma surcoreana ha profundizado las funciones de Awesome Intelligence mediante herramientas que optimizan las tareas diarias.
Entre las principales novedades se destaca la evolución de Circle to Search, desarrollada junto a Google, que ahora permite el reconocimiento simultáneo de múltiples objetos en una sola imagen y ofrece la posibilidad de realizar pruebas virtuales de vestimenta directamente desde la interfaz de búsqueda.
Asimismo, este nuevo teléfono de Samsung trae una versión mejorada de Object Eraser, logrando un procesamiento más natural al remover elementos no deseados en la edición de fotos.
Además, la aplicación de grabación de voz ahora ejecutará transcripciones y traducciones simultáneas en 22 idiomas, algo muy difícil de ver en teléfonos gama económica o media.
Estos avances en materia de inteligencia artificial se deben, en gran medida, al potente procesador que trae incorporado el celular. El rendimiento del dispositivo está respaldado por el chip Snapdragon 6 Gen 3, optimizado con memorias de alta velocidad de última generación, incrementando, a su vez, la eficiencia energética y la velocidad en la transferencia de datos.
Por otro lado, en lo que respecta al soporte de software, Samsung anunció que este teléfono tendrá actualizaciones durante seis años, tanto de sistema operativo como de capas de personalización. A esto se suman seis años de parches de seguridad consecutivos desde su distribución inicial. Esta proyección asegura la plena vigencia y protección del smartphone hasta 2032.
Por último, y no menos importante, en el Galaxy A27 5G destaca una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz, con un diseño Infinity-O que reduce el impacto visual de la cámara frontal de 12 MP.