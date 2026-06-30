El nuevo teléfono de Samsung con funciones de inteligencia artificial y actualizaciones garantizadas hasta 2032

Asimismo, este nuevo teléfono de Samsung trae una versión mejorada de Object Eraser, logrando un procesamiento más natural al remover elementos no deseados en la edición de fotos.

Este teléfono de Samsung saldrá a la venta oficialmente entre julio y agosto.

Además, la aplicación de grabación de voz ahora ejecutará transcripciones y traducciones simultáneas en 22 idiomas, algo muy difícil de ver en teléfonos gama económica o media.

Estos avances en materia de inteligencia artificial se deben, en gran medida, al potente procesador que trae incorporado el celular. El rendimiento del dispositivo está respaldado por el chip Snapdragon 6 Gen 3, optimizado con memorias de alta velocidad de última generación, incrementando, a su vez, la eficiencia energética y la velocidad en la transferencia de datos.

Este teléfono de Samsung garantiza seis años de actualizaciones.

Por otro lado, en lo que respecta al soporte de software, Samsung anunció que este teléfono tendrá actualizaciones durante seis años, tanto de sistema operativo como de capas de personalización. A esto se suman seis años de parches de seguridad consecutivos desde su distribución inicial. Esta proyección asegura la plena vigencia y protección del smartphone hasta 2032.

Por último, y no menos importante, en el Galaxy A27 5G destaca una pantalla Super AMOLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz, con un diseño Infinity-O que reduce el impacto visual de la cámara frontal de 12 MP.