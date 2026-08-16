En el siglo XIX, cuando todavía no existían los refrigeradores modernos, mantener los alimentos en buen estado dependía del hielo. En las costas de América del Sur, parte de ese hielo llegó desde los glaciares del sur de Chile y recorrió miles de kilómetros por mar.
En 1875, un país de América del Sur creó una industria transportando glaciares a otros países
Barcos chilenos y peruanos recorrían casi 3.900 kilómetros para llevar hielo desde los glaciares de Chile hasta los principales puertos de América del Sur
Una investigación publicada en Annals of Glaciology, de Cambridge University Press, señala que pequeños icebergs fueron transportados desde el sur de Chile hasta Perú. El hielo chileno competía directamente en los puertos de Sudamérica con el importado de Estados Unidos.
El hielo que viajaba 3.900 kilómetros: la increíble ruta que abasteció de frío a América del Sur
Teniendo su punto cumbre alrededor de 1875, barcos mercantes chilenos y peruanos desarrollaron una audaz ruta comercial de casi 3.900 kilómetros para abastecer el pujante mercado de refrigeración de la costa del Pacífico de América del Sur. Aprovechando un avance histórico del glaciar en la Laguna San Rafael (Chile) que desprendía abundantes témpanos al mar.
Los navegantes "cosechaban" este hielo natural y lo transportaban hacia los puertos de Valparaíso y el Callao (Perú) en bodegas aisladas rústicamente con aserrín y paja para evitar que se derritiera en el trayecto tropical. Durante la primera mitad del siglo XIX la ciudad pasó de depender principalmente de la nieve obtenida en las montañas cercanas a incorporar hielo procedente del extranjero. El cambio estuvo relacionado con la expansión del transporte marítimo y con la formación de un mercado internacional del frío.
El negocio del hielo que conectó a Chile y Perú y transformó a América del Sur
Este negocio transformó la conservación de alimentos y la vida social urbana al reemplazar el lento y costoso sistema tradicional de bajar nieve a lomo de mula desde las altas cumbres andinas. Por otro lado, la laguna San Rafael era un lugar especialmente apropiado para obtener hielo. Allí se encuentra un glaciar del Campo de Hielo Patagónico Norte que durante el siglo XIX experimentó un importante avance. Investigaciones históricas sobre el glaciar señalan que alcanzó uno de sus máximos avances de ese período alrededor de 1875.
El negocio colapsó rápidamente antes de iniciar el siglo XX. En la década de 1880 comenzaron a instalarse las primeras plantas de hielo artificial en los puertos principales. Para 1898, la tecnología de refrigeración mecánica en barcos y ciudades ya se había masificado. Fabricar el hielo de forma artificial en el Callao o en Valparaíso se volvió mucho más barato que enviar un barco a viajar 3.900 kilómetros para traerlo de un glaciar.
En pocas palabras
- Industria del hielo: En 1875, países de América del Sur transportaban hielo de glaciares chilenos a puertos.
- Ruta marítima: Barcos recorrían 3.900 km para llevar hielo desde la Laguna San Rafael a Perú y Chile.
- Colapso del negocio: La tecnología de refrigeración artificial reemplazó el transporte de hielo natural antes de 1900.