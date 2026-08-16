En 1875, un país de América del Sur creó una industria transportando glaciares a otros países

Los navegantes "cosechaban" este hielo natural y lo transportaban hacia los puertos de Valparaíso y el Callao (Perú) en bodegas aisladas rústicamente con aserrín y paja para evitar que se derritiera en el trayecto tropical. Durante la primera mitad del siglo XIX la ciudad pasó de depender principalmente de la nieve obtenida en las montañas cercanas a incorporar hielo procedente del extranjero. El cambio estuvo relacionado con la expansión del transporte marítimo y con la formación de un mercado internacional del frío.

El negocio del hielo que conectó a Chile y Perú y transformó a América del Sur

Este negocio transformó la conservación de alimentos y la vida social urbana al reemplazar el lento y costoso sistema tradicional de bajar nieve a lomo de mula desde las altas cumbres andinas. Por otro lado, la laguna San Rafael era un lugar especialmente apropiado para obtener hielo. Allí se encuentra un glaciar del Campo de Hielo Patagónico Norte que durante el siglo XIX experimentó un importante avance. Investigaciones históricas sobre el glaciar señalan que alcanzó uno de sus máximos avances de ese período alrededor de 1875.

El negocio colapsó rápidamente antes de iniciar el siglo XX. En la década de 1880 comenzaron a instalarse las primeras plantas de hielo artificial en los puertos principales. Para 1898, la tecnología de refrigeración mecánica en barcos y ciudades ya se había masificado. Fabricar el hielo de forma artificial en el Callao o en Valparaíso se volvió mucho más barato que enviar un barco a viajar 3.900 kilómetros para traerlo de un glaciar.