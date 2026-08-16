Domingo frío y nublado en Mendoza: rige una alerta amarilla por nevadas y hay probabilidad de lluvias

Mendoza transita un domingo 16 de agosto caracterizado por el frío, la cobertura nubosa y la inestabilidad. Se registra un marcado descenso de la temperatura en todo el territorio provincial, acompañado por probabilidades de lluvias aisladas hacia la tarde y la noche en las zonas llanas y en el Gran Mendoza.
Según la Dirección de Contingencias Climáticas, la temperatura máxima alcanzará los 15°C con una mínima de 5°C. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un techo térmico de 14°C y una marca mínima de 7°C, con probabilidades de precipitación situadas entre el 40% y el 70% durante gran parte del día.
Alerta amarilla por nevadas en cordillera y precordillera
El SMN emitió un aviso de alerta amarilla por nevadas que afecta al sector cordillerano y precordillerano de la provincia. Las zonas alcanzadas comprenden el oeste de Las Heras y Luján de Cuyo, además de franjas de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, Malargüe y General Alvear.
- Cordillera: Se pronostican nevadas persistentes y de variada intensidad, con acumulaciones estimadas entre 30 y 60 centímetros que podrían ser superadas de forma puntual, acompañadas por una reducción significativa de la visibilidad.
- Sectores de menor altura: Se prevé una acumulación de nieve de entre 5 y 10 centímetros, con posibilidad de precipitaciones en forma de lluvia o aguanieve en las áreas más bajas.
En pocas palabras
- Domingo frío: Mendoza espera máximas de hasta 15°C con cielo nublado y probabilidad de lluvias aisladas.
- Alerta por nevadas: el SMN emitió aviso amarillo para la cordillera y precordillera con acumulaciones de hasta 60 cm.
- Condiciones variables: se prevén nevadas intensas en montaña y lluvias débiles en zonas bajas durante la tarde/noche.
Resumen generado por Thinkindot AI