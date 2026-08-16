Domingo frío y nublado en Mendoza: rige una alerta amarilla por nevadas y hay probabilidad de lluvias

Un domingo frío e inestable afecta a todo el territorio mendocino con probabilidad de lluvias hacia el cierre del día.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, la temperatura máxima alcanzará los 15°C con una mínima de 5°C. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un techo térmico de 14°C y una marca mínima de 7°C, con probabilidades de precipitación situadas entre el 40% y el 70% durante gran parte del día.

Las máximas no superarán los 15°C en un domingo dominado por la nubosidad y el aire frío. Foto: Diario UNO / Nicolás Rios

Alerta amarilla por nevadas en cordillera y precordillera

El SMN emitió un aviso de alerta amarilla por nevadas que afecta al sector cordillerano y precordillerano de la provincia. Las zonas alcanzadas comprenden el oeste de Las Heras y Luján de Cuyo, además de franjas de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, Malargüe y General Alvear.