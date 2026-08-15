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XIX edición

Dalvian celebró el Día del Niño con más de 6.000 personas y una fuerte impronta solidaria

Juegos, inflables, karting, simuladores, food trucks, música y solidaridad fueron parte de una jornada destinada a los niños en un clásico de Dalvian

Alejandra Molina
Por Alejandra Molina [email protected]
Barrio Dalvian celebró el Día del Niño con un cierre de lujo: La T y la M hizo bailar a 6.000 personas. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

Barrio Dalvian celebró el Día del Niño con un cierre de lujo: La T y la M hizo bailar a 6.000 personas. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

Dalvian vivió este sábado una nueva edición de su clásica celebración por el Día del Niño, que este año presentó la propuesta "Expedición Safari: Viajeros del Tiempo" y volvió a superar las expectativas de organizadores y familias. Con más de 6.000 personas a lo largo de la jornada, más de 80 sponsors y un fuerte componente solidario, el evento se consolidó como una de las citas más esperadas del año para la comunidad. Para el cierre, la banda del momento, La T y La M ofrecieron un show en vivo.

Día del Niño en Dalvian, un clásico para la comunidad que ya lleva 19 años celebrando las infancias. En esta ocasión con una variada propuesta gastronómica.

Día del Niño en Dalvian, un clásico para la comunidad que ya lleva 19 años celebrando las infancias. En esta ocasión con una variada propuesta gastronómica.

Una jornada pensada para las familias

Entre los primeros en llegar estuvo el presidente de Grupo América y referente de la comunidad, el empresario Daniel Vila, quien se mostró "muy feliz de poder estar participando en esta jornada que organiza Dalvian desde hace ya muchos años y que cada vez va creciendo más, que cada vez más gente se va sumando". Celebró que el tiempo acompañó: "Afortunadamente el clima nos acompañó porque teníamos dudas de que podía no estar lindo, pero estuvo hermosa y entonces la familia de Dalvian pudo celebrar".

Y agregó: "El evento siempre se pensó como una actividad familiar donde todos pudieran disfrutar con los hijos y con los nietos."

Juego y aventura para los niños y adolescentes de Dalvian.

Juego y aventura para los niños y adolescentes de Dalvian.

En la misma línea, Mauricio Gutiérrez Vila, nieto del fundador de Dalvian, Alfredo Vila, y organizador del evento, remarcó: "Estamos profundamente agradecidos, es una celebración que se hace desde hace 19 años, y cada edición ha ido mutando y se le han ido sumando cosas para que la gente verdaderamente disfrute de una jornada inolvidable. Estamos muy conformes porque cada vez crece más".

Daniel Vila, uno de los referentes de la comunidad, junto a su esposa, la periodista Pamela David.

Daniel Vila, uno de los referentes de la comunidad, junto a su esposa, la periodista Pamela David.

Mauricio Gutiérrez Vila y su mamá, Viviana Vila, muy felices por la convocatoria del Día del Niño en Dalvian.

Mauricio Gutiérrez Vila y su mamá, Viviana Vila, muy felices por la convocatoria del Día del Niño en Dalvian.

Juegos, gastronomía y mucha convocatoria

Sobre las actividades del día, desde la organización detallaron: "Armamos un recorrido variado para que nadie se aburra: un circuito de inflables de 200 metros, pista de karting, simuladores y zonas de juegos de aventura con distintos niveles de desafío. La intención fue distribuir las estaciones por todo el predio para que la circulación sea fluida y cada grupo encuentre su propio ritmo."

El festejo del Día del Niño tuvo los sabores más variados para agasajar a los chicos y grandes de Dalvian.

El festejo del Día del Niño tuvo los sabores más variados para agasajar a los chicos y grandes de Dalvian.

En cuanto a la propuesta gastronómica, "sumamos 30 food trucks con una oferta diversa, desde opciones dulces hasta comidas más completas. Buscamos que ningún papá o mamá tenga que salir del predio para resolver el almuerzo o la merienda, y que puedan seguir disfrutando del día sin interrupciones".

¡A lo Colapinto! El Día del Niño en Dalvian tuvo una pista de carting, entre otros juegos para los vecinitos del barrio.

¡A lo Colapinto! El Día del Niño en Dalvian tuvo una pista de carting, entre otros juegos para los vecinitos del barrio.

El corazón solidario del Día del Niño

Más allá de la fiesta, la jornada mantuvo su sello distintivo. "Para acceder a la credencial de ingreso, pedimos que cada niño inscripto llevara un paquete de leche en polvo de 800 gramos, y ese aporte se va a destinar íntegramente a un comedor comunitario. Nos emociona ver cómo la gente se suma sin dudarlo: vienen a pasarla bien y, de paso, ayudan a otra familia", explicó Gutiérrez Vila.

Barbarita Vila junto a su hija, otra de las referentes de Dalvian en el festejo del Día del Niño.

Barbarita Vila junto a su hija, otra de las referentes de Dalvian en el festejo del Día del Niño.

En el mismo sentido, Daniel Vila destacó la cruzada solidaria y agregó que "la entrada era gratuita para los propietarios de Dalvian, pero a cambio sí se les pedía que colaboraran con leche en polvo, que después va a ser entregada a instituciones sociales que lo necesitan."

Dalvian: una gran familia

Florencia Espósito, vecina de Dalvian, contó cómo fue cambiando la celebración con los años: "Ha ido progresando y cada vez se suman más actividades y más diversión a la celebración del Día del Niño, que ya es un clásico que todos los años se espera".

Sobre lo que representa para ella señaló: "Es un placer participar porque es un momento de encuentro y se juntan todos, y como que disfrutan en familia, la gran familia de Dalvian".

Sobre los premios, no ocultó su ilusión: "Son espectaculares" y confesó que su objetivo era "ganarse el viaje en helicóptero".

Deportes y juegos de adrenalina. Así se vivió el Día del Niño en Dalvian.

Deportes y juegos de adrenalina. Así se vivió el Día del Niño en Dalvian.

Cierre a pura música y sorteo con más de 20 premios

Sobre el cierre de la jornada, el broche final llegó con el grupo La T y La M en vivo, que subieron la energía para despedir la jornada a pura música, donde las familias pudieron bailar y disfrutar de la alegría de la banda del momento.

La actividad tendrá trascendencia social porque se recaudaron alimentos para distribuir en los comedores comunitarios que asisten a las familas con necesidades insatisfechas.

Tobías Medrano, el líder de La T y la M, hizo bailar a 6.000 personas en el Día del Niño en Dalvian.

Tobías Medrano, el líder de La T y la M, hizo bailar a 6.000 personas en el Día del Niño en Dalvian.

Los sociales del Día del Niño en Dalvian

El ex jugador de fútbol Franco Di Santo junto a Aitana en el Día del Niño en Dalvian.

El ex jugador de fútbol Franco Di Santo junto a Aitana en el Día del Niño en Dalvian.

Federico Méndez, el ex Puma, también se sumó a la fiesta del Día del Niño en Dalvian.

Federico Méndez, el ex Puma, también se sumó a la fiesta del Día del Niño en Dalvian.

De izquierda a derecha Agustín Vila, Germán Foix, Santiago Rez Masud, Emiliano Rez Masud y Leandro Delgado compartieron una tarde especial por el Día del Niño en Dalvian.

De izquierda a derecha Agustín Vila, Germán Foix, Santiago Rez Masud, Emiliano Rez Masud y Leandro Delgado compartieron una tarde especial por el Día del Niño en Dalvian.

En pocas palabras

  • Dalvian celebró: Más de 6.000 personas asistieron al evento por el Día del Niño, que incluyó juegos, gastronomía y un show de La T y La M.
  • Componente solidario: La entrada requería un alimento no perecedero destinado a comedores comunitarios, sumando un fin benéfico al festejo.
  • Diversión familiar: Se ofrecieron 200 metros de inflables, karting, simuladores y variadas zonas de juegos, junto a 30 food trucks.
Resumen generado por Thinkindot AI

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