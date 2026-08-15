Dalvian vivió este sábado una nueva edición de su clásica celebración por el Día del Niño, que este año presentó la propuesta "Expedición Safari: Viajeros del Tiempo" y volvió a superar las expectativas de organizadores y familias. Con más de 6.000 personas a lo largo de la jornada, más de 80 sponsors y un fuerte componente solidario, el evento se consolidó como una de las citas más esperadas del año para la comunidad. Para el cierre, la banda del momento, La T y La M ofrecieron un show en vivo.
Dalvian celebró el Día del Niño con más de 6.000 personas y una fuerte impronta solidaria
Juegos, inflables, karting, simuladores, food trucks, música y solidaridad fueron parte de una jornada destinada a los niños en un clásico de Dalvian
Una jornada pensada para las familias
Entre los primeros en llegar estuvo el presidente de Grupo América y referente de la comunidad, el empresario Daniel Vila, quien se mostró "muy feliz de poder estar participando en esta jornada que organiza Dalvian desde hace ya muchos años y que cada vez va creciendo más, que cada vez más gente se va sumando". Celebró que el tiempo acompañó: "Afortunadamente el clima nos acompañó porque teníamos dudas de que podía no estar lindo, pero estuvo hermosa y entonces la familia de Dalvian pudo celebrar".
Y agregó: "El evento siempre se pensó como una actividad familiar donde todos pudieran disfrutar con los hijos y con los nietos."
En la misma línea, Mauricio Gutiérrez Vila, nieto del fundador de Dalvian, Alfredo Vila, y organizador del evento, remarcó: "Estamos profundamente agradecidos, es una celebración que se hace desde hace 19 años, y cada edición ha ido mutando y se le han ido sumando cosas para que la gente verdaderamente disfrute de una jornada inolvidable. Estamos muy conformes porque cada vez crece más".
Juegos, gastronomía y mucha convocatoria
Sobre las actividades del día, desde la organización detallaron: "Armamos un recorrido variado para que nadie se aburra: un circuito de inflables de 200 metros, pista de karting, simuladores y zonas de juegos de aventura con distintos niveles de desafío. La intención fue distribuir las estaciones por todo el predio para que la circulación sea fluida y cada grupo encuentre su propio ritmo."
En cuanto a la propuesta gastronómica, "sumamos 30 food trucks con una oferta diversa, desde opciones dulces hasta comidas más completas. Buscamos que ningún papá o mamá tenga que salir del predio para resolver el almuerzo o la merienda, y que puedan seguir disfrutando del día sin interrupciones".
El corazón solidario del Día del Niño
Más allá de la fiesta, la jornada mantuvo su sello distintivo. "Para acceder a la credencial de ingreso, pedimos que cada niño inscripto llevara un paquete de leche en polvo de 800 gramos, y ese aporte se va a destinar íntegramente a un comedor comunitario. Nos emociona ver cómo la gente se suma sin dudarlo: vienen a pasarla bien y, de paso, ayudan a otra familia", explicó Gutiérrez Vila.
En el mismo sentido, Daniel Vila destacó la cruzada solidaria y agregó que "la entrada era gratuita para los propietarios de Dalvian, pero a cambio sí se les pedía que colaboraran con leche en polvo, que después va a ser entregada a instituciones sociales que lo necesitan."
Dalvian: una gran familia
Florencia Espósito, vecina de Dalvian, contó cómo fue cambiando la celebración con los años: "Ha ido progresando y cada vez se suman más actividades y más diversión a la celebración del Día del Niño, que ya es un clásico que todos los años se espera".
Sobre lo que representa para ella señaló: "Es un placer participar porque es un momento de encuentro y se juntan todos, y como que disfrutan en familia, la gran familia de Dalvian".
Sobre los premios, no ocultó su ilusión: "Son espectaculares" y confesó que su objetivo era "ganarse el viaje en helicóptero".
Cierre a pura música y sorteo con más de 20 premios
Sobre el cierre de la jornada, el broche final llegó con el grupo La T y La M en vivo, que subieron la energía para despedir la jornada a pura música, donde las familias pudieron bailar y disfrutar de la alegría de la banda del momento.
La actividad tendrá trascendencia social porque se recaudaron alimentos para distribuir en los comedores comunitarios que asisten a las familas con necesidades insatisfechas.
Los sociales del Día del Niño en Dalvian
En pocas palabras
- Dalvian celebró: Más de 6.000 personas asistieron al evento por el Día del Niño, que incluyó juegos, gastronomía y un show de La T y La M.
- Componente solidario: La entrada requería un alimento no perecedero destinado a comedores comunitarios, sumando un fin benéfico al festejo.
- Diversión familiar: Se ofrecieron 200 metros de inflables, karting, simuladores y variadas zonas de juegos, junto a 30 food trucks.