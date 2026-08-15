Dalvian celebró el Día del Niño con más de 6.000 personas y una fuerte impronta solidaria

Juego y aventura para los niños y adolescentes de Dalvian. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

En la misma línea, Mauricio Gutiérrez Vila, nieto del fundador de Dalvian, Alfredo Vila, y organizador del evento, remarcó: "Estamos profundamente agradecidos, es una celebración que se hace desde hace 19 años, y cada edición ha ido mutando y se le han ido sumando cosas para que la gente verdaderamente disfrute de una jornada inolvidable. Estamos muy conformes porque cada vez crece más".

Daniel Vila, uno de los referentes de la comunidad, junto a su esposa, la periodista Pamela David. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

Mauricio Gutiérrez Vila y su mamá, Viviana Vila, muy felices por la convocatoria del Día del Niño en Dalvian. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

Juegos, gastronomía y mucha convocatoria

Sobre las actividades del día, desde la organización detallaron: "Armamos un recorrido variado para que nadie se aburra: un circuito de inflables de 200 metros, pista de karting, simuladores y zonas de juegos de aventura con distintos niveles de desafío. La intención fue distribuir las estaciones por todo el predio para que la circulación sea fluida y cada grupo encuentre su propio ritmo."

El festejo del Día del Niño tuvo los sabores más variados para agasajar a los chicos y grandes de Dalvian. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

En cuanto a la propuesta gastronómica, "sumamos 30 food trucks con una oferta diversa, desde opciones dulces hasta comidas más completas. Buscamos que ningún papá o mamá tenga que salir del predio para resolver el almuerzo o la merienda, y que puedan seguir disfrutando del día sin interrupciones".

¡A lo Colapinto! El Día del Niño en Dalvian tuvo una pista de carting, entre otros juegos para los vecinitos del barrio.

El corazón solidario del Día del Niño

Más allá de la fiesta, la jornada mantuvo su sello distintivo. "Para acceder a la credencial de ingreso, pedimos que cada niño inscripto llevara un paquete de leche en polvo de 800 gramos, y ese aporte se va a destinar íntegramente a un comedor comunitario. Nos emociona ver cómo la gente se suma sin dudarlo: vienen a pasarla bien y, de paso, ayudan a otra familia", explicó Gutiérrez Vila.

Barbarita Vila junto a su hija, otra de las referentes de Dalvian en el festejo del Día del Niño. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

En el mismo sentido, Daniel Vila destacó la cruzada solidaria y agregó que "la entrada era gratuita para los propietarios de Dalvian, pero a cambio sí se les pedía que colaboraran con leche en polvo, que después va a ser entregada a instituciones sociales que lo necesitan."

Dalvian: una gran familia

Florencia Espósito, vecina de Dalvian, contó cómo fue cambiando la celebración con los años: "Ha ido progresando y cada vez se suman más actividades y más diversión a la celebración del Día del Niño, que ya es un clásico que todos los años se espera".

Sobre lo que representa para ella señaló: "Es un placer participar porque es un momento de encuentro y se juntan todos, y como que disfrutan en familia, la gran familia de Dalvian".

Sobre los premios, no ocultó su ilusión: "Son espectaculares" y confesó que su objetivo era "ganarse el viaje en helicóptero".

Deportes y juegos de adrenalina. Así se vivió el Día del Niño en Dalvian. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

Cierre a pura música y sorteo con más de 20 premios

Sobre el cierre de la jornada, el broche final llegó con el grupo La T y La M en vivo, que subieron la energía para despedir la jornada a pura música, donde las familias pudieron bailar y disfrutar de la alegría de la banda del momento.

La actividad tendrá trascendencia social porque se recaudaron alimentos para distribuir en los comedores comunitarios que asisten a las familas con necesidades insatisfechas.

Tobías Medrano, el líder de La T y la M, hizo bailar a 6.000 personas en el Día del Niño en Dalvian. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.

Los sociales del Día del Niño en Dalvian

El ex jugador de fútbol Franco Di Santo junto a Aitana en el Día del Niño en Dalvian. Foto: Martín Pravata/ Doario UNO.

Federico Méndez, el ex Puma, también se sumó a la fiesta del Día del Niño en Dalvian. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO.