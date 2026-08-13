Los Puquios celebra el Día del Niño con nieve, juegos y chocolatada

Shows en vivo y entretenimiento familiar en Los Puquios

El entretenimiento de la jornada sumará mayor impacto visual mediante un espectáculo a cargo de acróbatas profesionales, quienes realizarán exhibiciones sobre el manto blanco. La ambientación sonora estará asegurada durante la tarde gracias a la presencia de un DJ en vivo que musicalizará las distintas etapas de los juegos.

Para acompañar las dinámicas al aire libre, los asistentes contarán con un puesto de pochoclos frescos y diversos puestos de animación diseñados para asegurar momentos inolvidables en plena cordillera.

Chocolatada de cierre y reconocimientos en Los Puquios

Hacia el final de la tarde, Los Puquios brindará una reconfortante chocolatada caliente para todos los niños presentes. Durante el cierre de las actividades, el equipo organizador realizará la entrega oficial de diplomas de honor a los participantes de los certámenes de esculturas y trineos.

De esta forma, el parque cordillerano renueva su invitación anual para disfrutar del turismo familiar en la montaña con una agenda repleta de opciones recreativas. Para obtener detalles adicionales sobre la programación y recomendaciones de acceso a la montaña, los interesados pueden consultar el sitio oficial www.puquios.com.ar.