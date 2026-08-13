El centro invernal mendocino Los Puquios prepara una festividad especial para celebrar el Día del Niño este domingo 16 de agosto. La propuesta busca reunir a familias para disfrutar de una jornada al aire libre con entretenimiento, nieve, competencias y actividades gratuitas pensadas para los más chicos.
Los Puquios celebra el Día del Niño con nieve, juegos y chocolatada
El parque de nieve mendocino ofrece una jornada para toda la familia este domingo 16 de agosto con competencias, acróbatas y música en vivo
Búsqueda del tesoro y carreras de trineos en Los Puquios
Como ocurre cada año en la alta montaña de Mendoza, el público podrá participar de la tradicional Búsqueda del Tesoro, un juego clásico que convoca a grandes y chicos a recorrer la nieve en busca de premios y sorpresas. Además, los visitantes medirán sus destrezas en veloces Carreras de Trineos.
La creatividad tendrá un espacio central con la popular Competencia de Muñecos de Nieve, donde los grupos familiares podrán diseñar las figuras más originales utilizando elementos naturales y accesorios proporcionados durante el encuentro.
Shows en vivo y entretenimiento familiar en Los Puquios
El entretenimiento de la jornada sumará mayor impacto visual mediante un espectáculo a cargo de acróbatas profesionales, quienes realizarán exhibiciones sobre el manto blanco. La ambientación sonora estará asegurada durante la tarde gracias a la presencia de un DJ en vivo que musicalizará las distintas etapas de los juegos.
Para acompañar las dinámicas al aire libre, los asistentes contarán con un puesto de pochoclos frescos y diversos puestos de animación diseñados para asegurar momentos inolvidables en plena cordillera.
Chocolatada de cierre y reconocimientos en Los Puquios
Hacia el final de la tarde, Los Puquios brindará una reconfortante chocolatada caliente para todos los niños presentes. Durante el cierre de las actividades, el equipo organizador realizará la entrega oficial de diplomas de honor a los participantes de los certámenes de esculturas y trineos.
De esta forma, el parque cordillerano renueva su invitación anual para disfrutar del turismo familiar en la montaña con una agenda repleta de opciones recreativas. Para obtener detalles adicionales sobre la programación y recomendaciones de acceso a la montaña, los interesados pueden consultar el sitio oficial www.puquios.com.ar.
En pocas palabras
- Los Puquios celebrar ildea el D ildea del Ni ildeo con competencias, acr ildeobatas y DJ en vivo.
- El parque de nieve mendocino ofrecerá juegos como B ildeusqueda del Tesoro, Carreras de Trineos y Competencia de Mu ildeunecos de Nieve.
- La jornada culminar ildea con chocolatada caliente y entrega de diplomas de honor a los participantes.